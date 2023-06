Tin liên quan Trẻ vặn tay ga xe máy, tai nạn nguy hiểm từ sự cả nể, thiếu hiểu biết

Do mất điện trong nhà, 3 bố con ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão (TP. Hải Phòng) ra garage của gia đình để ngủ trong xe ô tô BKS 15A-35.990 có bật điều hòa. Đến khoảng 3 giờ 13 sáng ngày 2-6, khi có điện, bà Lê Thị L. (SN 1976) ra gọi 3 bố con dậy vào nhà thì tá hỏa phát hiện chồng và 2 con đang nằm bất tỉnh trong xe ô tô.

Bà L. sau đó mở cửa, gọi mọi người hỗ trợ đưa cả chồng và 2 con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An (TP. Hải Phòng). Hiện tại, chồng bà L. là ông Phạm Văn T. (SN 1974) và con Phạm Ngọc K. (SN 2008) vẫn đang cấp cứu và đã hồi tỉnh, riêng con gái Phạm Minh H. (SN 2003) đã tử vong.

Nguyên nhân được Công an huyện An Lão xác định do bị ngạt khí carbon monoxide (CO) trong xe ô tô.

Theo giải thích của các chuyên gia, khi xe dừng, đỗ 1 chỗ mà đang bật điều hòa, sẽ sản sinh ra khí CO. Lúc này, khí CO sẽ len lỏi vào trong khoang xe không thoát ra ngoài như lúc xe di chuyển gây hại cho cơ thể, đặc biệt là ngộ độc. Nếu cơ thể bị ngộ độc, hôn mê có thể dẫn đến tình trạng tử vong khi đóng kín cửa và ngủ trong xe ô tô.