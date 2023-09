Hà Nội: Tai nạn giao thông khiến ba thiếu niên tử vong tại chỗ

Tin liên quan Đăk Tô: Tai nạn giao thông làm 2 người tử vong tại chỗ

Sáng 14/9, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết vụ tai nạn giao thông làm ba thiếu niên tử vong thuộc tuyến đường tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, địa điểm xảy ra được xác định nằm trong địa giới quận Hai Bà Trưng, vụ việc đã được giao Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ vụ việc để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 13/9, trên đường Nguyễn Khoái thuộc phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng), vụ tai nạn xảy ra khiến ba nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng phần đầu và nằm giữa đường.

Bước đầu cơ quan Công an nhận định, các ba nạn nhân đều trong độ tuổi từ 13 đến 15, trong đó hai người cùng trú ở quận Hoàng Mai và một người quê quán tại tỉnh Thái Nguyên.

Do thời điểm xảy ra tai nạn vắng người qua lại chứng kiến, để phục vụ công tác điều tra, xử lý, Công an quận Hai Bà Trưng đề nghị người dân, ai chứng kiến hoặc biết thông tin về vụ tai nạn trên, liên hệ với Công an quận Hai Bà Trưng để cung cấp, trình báo.