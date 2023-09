Hà Nội: Cứu ba người thoát khỏi đám cháy tại nhà dân ở Thanh Trì

Lực lượng Công an xã Duyên Hà đã cùng người dân và chủ nhà sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy; đồng thời hướng dẫn và đưa ba người bị nạn ra ngoài an toàn.

Tin liên quan Kịp thời hướng dẫn 120 người thoát khỏi đám cháy trong chung cư

Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chữa cháy cơ sở cấp xã đã cứu ba người thoát khỏi đám cháy nhà dân tại huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Khoảng gần 14 giờ ngày 27/9, nhận được thông tin báo cháy từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố về việc xảy ra sự cố cháy tại nhà dân ở gần cổng làng Văn Uyên, xã Duyên Hà, Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Qua nắm tình hình, lực lượng cứu hộ xác định có ba người mắc kẹt tại tầng 3 của ngôi nhà bị cháy gồm một người lớn và hai trẻ em (sinh năm 2016 và 2018).

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Duyên Hà đã cùng người dân và chủ nhà sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy; đồng thời hướng dẫn và đưa ba người bị nạn (là chồng và hai con của chủ nhà) ra ngoài an toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt, triển khai làm mát cấu kiện và thoát khói cho căn nhà.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện sạc điện thoại gây cháy đệm và một số vật dụng trong phòng. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng chức năng cho biết, khu dân cư đã được tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy. Chủ nhà đã được tham dự lớp tập huấn và tự trang bị bình chữa cháy cá nhân cho gia đình.

Trước đó, tối 25/9, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) nhận tin sự cố tại điểm kinh doanh gạo và sửa chữa quần áo cũ tại đường thôn Tằng My, xã Nam Hồng có diện tích khoảng 9m2. Công an huyện Đông Anh xuất xe chữa cháy tới hiện trường.

Đội chữa cháy khu vực 3, Công an thành phố xuất một xe chữa cháy, một xe stéc nước đến hiện trường. Lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó phối hợp với lực lượng ở địa phương và người dân khống chế đám cháy.

Đội chữa cháy Công an huyện Đông Anh và các lực lượng chức năng đã tổ chức dập tàn lửa, không để sự cố cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy không thiệt hại về người, diện tích khu vực cháy khoảng 7m2, thiệt hại một số quần áo, lương thực không đáng kể. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.