Gương sáng tài xế cứu giúp người

Từ chuyến xe “0 đồng”

Hơn 12 năm làm tài xế taxi Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai, anh Nguyễn Hà Trung (SN 1987, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã cầm vô lăng chuyển chở miễn phí nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị ốm đau đưa cấp cứu tại bệnh viện. Có những hành trình về trong nỗi buồn, vì trong chuyến xe ấy phải chở người đã khuất về quê lo hậu sự.

Nhớ lại trường hợp hoạn nạn đã giúp đỡ mới đây, anh Trung kể: Vào lúc 20 giờ ngày 28-4-2023, anh nhận được cuộc gọi từ tổng đài đón khách. Đó là vợ chồng anh V.C.H. (trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) từ Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) đón taxi về Kon Tum. Ngay sau đó, anh nhanh chóng điều khiển xe taxi BKS 81A-140.07 có mặt tại bệnh viện để đón họ. Tại đây, khi biết sẽ chở thai nhi vừa tử vong, anh không tỏ ra ái ngại. Thay vào đó, anh quyết định miễn phí hoàn toàn cước xe chở gia đình họ về quê an toàn.

Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp này, anh H. bày tỏ sự biết ơn anh Trung vì đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Anh H. cho biết: Ngày 28-4-2023, anh đưa vợ vào Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) để khám thai. Tuy nhiên, thai nhi không may bị tử vong. Ngay sau đó, anh đã cố gắng liên lạc với các phương tiện để đưa cháu về nhà lo hậu sự nhưng đều bị né tránh. May mắn khi liên hệ xe taxi Mai Linh, anh Trung đã không một chút do dự đón gia đình về nhà mà không lấy cước phí dịch vụ. “Vào thời điểm đó, tôi đã gọi taxi Mai Linh. Mặc dù, lúc ấy không hy vọng lắm do nghĩ việc này sẽ khiến nhiều người ái ngại. Thế nhưng, anh Trung đã đến chở chúng tôi về nhà, nghĩa cử của tài xế này không chỉ giúp gia đình được an ủi phần nào mà còn khiến chúng tôi tin tưởng hơn vào lòng tốt trong xã hội”-anh H. bày tỏ.

Anh Trung bộc bạch với chúng tôi: “Có những tài xế xe khách, chỉ cần nghe đến việc phải chở người đã khuất thôi cũng đủ khiến họ hoảng sợ vì lo vận đen sẽ ám vào mình. Với tôi, giúp đỡ người trong lúc nguy khó là việc cần làm để đồng cảm với nỗi đau, mất mát của người khác”. Theo Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai đây không phải lần đầu tiên anh Trung chở chuyến xe 0 đồng. Từ năm 2019 đến nay, anh cũng đã 4 lần chở các chuyến xe với các trường hợp tương tự.

Đến không tham của rơi

Hơn chục năm làm tài xế taxi Mai Linh, ông Bùi Đình Đăng (SN 1965, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) cũng không nhớ nỗi bao nhiêu lần trao lại tài sản có giá trị cho người đánh rơi. Gần nhất, vào lúc 19 giờ 20 ngày 29-4-2023, ông Đăng nhận được cuộc gọi từ tổng đài yêu cầu đón khách tại Khách sạn Pleiku đi thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê). Tuy nhiên, sau khi trả khách tại địa điểm trên, ông phát hiện khách để rơi 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONE 14 (trị giá hơn 30 triệu đồng) trên xe taxi của mình. Ngay sau đó, ông đã trình báo cho đơn vị nhờ tìm chủ nhân để trao trả lại tài sản cho người đánh rơi. Sau khi tiến hành xác minh thông tin, ông đã bàn giao chiếc điện thoại trên cho chủ nhân tài sản bị mất. Trước đó, vào ngày 5-4-2023, ông cũng đã phát hiện 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO (trị giá hơn 8 triệu đồng) và trao trả thành công cho người đánh rơi.

“Nhận lại tài sản, nhiều người bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn trước tấm lòng tử tế của mình. Có người nhiệt tình trích tiền bạc cho mình nhưng mình nhất quyết từ chối. Với mình, nhặt được của rơi, trả người đánh mất là việc làm ý nghĩa để giúp đỡ mọi người”-ông Đăng bộc bạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Sỹ Bảy-Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai thông tin: Để khích lệ việc làm trên, ngày 5-5, Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho tài xế taxi Bùi Đình Đăng và Nguyễn Hà Trung vì đã có thành tích xuất sắc trong “Phong trào người tốt, việc tốt”. Giúp đỡ mọi người là truyền thống và nét văn hoá tốt đẹp của đơn vị. Bất cứ khi nào nhận được thông tin những trường hợp tương tự đơn vị sẽ đều tuyên dương kịp thời, góp phần toả sáng hình ảnh đẹp của các tài xế ra xã hội. “Khi gặp các trường hợp hoạn nạn hoặc tai nạn giao thông giữa đường chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ phương tiện miễn phí chuyển chở nạn nhân tới bệnh viện gần nhất để kịp thời cứu chữa”-ông Bảy nhấn mạnh.