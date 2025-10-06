Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

(GLO)- Góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có hàng nghìn đôi tay ở nhiều vị trí với những trọng trách khác nhau. Trong số đó, có một ê-kíp đặc biệt lặng thầm chuẩn bị phía sau: những người làm công tác tiệc teabreak.

Người “nhạc trưởng”

Tháng 9, chị Hồ Thị Thu Hiền-giảng viên bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định nhận được trao đổi của Ban tổ chức Đại hội về việc tổ chức tiệc teabreak cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chị Hiền chuẩn bị các loại bánh của tiệc teabreak. Ảnh: NVCC

“Trước khi bắt tay vào công việc, tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của thầy Phạm Văn Tường-Hiệu trưởng nhà trường. Sau đó, khẩn trương lập kế hoạch để lựa chọn các đồng nghiệp đồng hành. Tôi ý thức rất rõ với những sự kiện chính trị cấp cao, sự chỉn chu không phải là lựa chọn, mà là bắt buộc”-chị Hiền kể.

Kế hoạch của chị Hiền chi tiết đến từng khâu: khảo sát vị trí, họp bàn với Trung tâm Hội nghị tỉnh để thống nhất phương án phối hợp; nghiên cứu mùa vụ để chọn trái cây tươi ngon; xây dựng menu cho từng buổi theo số lượng đại biểu; lên ý tưởng trang trí, tạo sự hài hòa giữa thẩm mỹ và tiện lợi.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I thưởng thức tiệc teabreak trong giờ giải lao. Ảnh: Nguyễn Muội

Đưa lên bàn tiệc là sự kết hợp tinh tế giữa bánh Âu, bánh Việt và bánh đặc sản địa phương Gia Lai. Trong đó, một số loại bánh được chị Hiền tự tay thực hiện nhằm đảm bảo cả chất lượng lẫn hình thức. “Tôi tự tay làm bánh để kiểm soát tuyệt đối về chất lượng và hình thức. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại hội”-chị Hiền nói.

Bàn tiệc là sự kết hợp tinh tế giữa bánh Âu, bánh Việt và bánh đặc sản địa phương Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Muội

Mỗi buổi, chị luôn là người đến sớm nhất để kiểm tra tất cả các khâu chuẩn bị và cũng là người ra về trễ nhất sau khi hoàn tất công việc. Cuối mỗi buổi, chị Hiền đều trực tiếp làm việc với Ban Tổ chức để nắm số lượng khách VIP, từ đó có sự chuẩn bị riêng và tỉ mỉ hơn.

Một ê-kíp đồng lòng

Đồng hành cùng chị Hiền là nhiều gương mặt đến từ nhiều nơi, có cả các bếp trưởng, đầu bếp đến từ các khách sạn như Mường Thanh, Odin, Anya, Grandhyam; các nhà hàng Ẩm thực Việt, Biển Ngọc, Công ty Duy Nguyễn; cùng 4 sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết.

“Tôi họp cả team, chia nhóm và cử nhóm trưởng. Mỗi nhóm tự phân công nhiệm vụ, báo cáo trước 2 ngày. Ai cũng có trách nhiệm với phần việc của mình, nên khi ráp lại, mọi thứ rất nhịp nhàng”-chị Hiền cho biết.

Mô hình gợi sắc biển xanh trang trí tại khu vực tiệc giữa giờ của Đại hội. Ảnh: Nguyễn Muội

Trước đó, ê kíp đã phụ trách chuẩn bị tiệc teabreak cho một sự kiện trọng đại không kém-Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025-2030). Đây được xem là một bước “chạy roda” trước khi bước vào guồng chạy đầy áp lực của Đại hội trong 3 ngày liền với số đại biểu lớn, khu vực chuẩn bị tiệc rộng hơn.

Không chỉ là bánh và đồ uống, ê-kíp còn kỳ công chuẩn bị hoa, mô hình tỉa, với hai tác phẩm đặc biệt: một mô hình gợi hình ảnh cao nguyên, một mô hình gợi sắc biển xanh-vừa tạo điểm nhấn, vừa thể hiện nét văn hóa vùng miền, khẳng định đặc trưng của Gia Lai mới từ đại ngàn đến biển xanh.

Mô hình gợi liên tưởng về đại ngàn, cao nguyên xanh tại khu vực tiệc giữa giờ của Đại hội. Ảnh: Nguyễn Muội

Chị Nguyễn Thanh Lệ-sinh viên lớp Cao đẳng kỹ thuật chế biến món ăn, chia sẻ: “Được đồng hành tổ chức tiệc teabreak cho một sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là trải nghiệm quý giá. Tôi học hỏi được rất nhiều về quy trình tổ chức, tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm nghề nghiệp”. Tại Đại hội lần nay, Lệ đảm nhận hỗ trợ cắt tỉa, dựng mô hình, trang trí, cắm hoa, cắt trái cây, xếp bánh trái ra dĩa và nhiều đầu việc khác.

Sinh viên Thanh Lệ đồng hành cùng ê-kíp trong chuẩn bị tiệc teabreak Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ảnh: NVCC

Công việc của họ không chỉ dừng ở chuyện ăn uống, mà còn mang đến không khí trọn vẹn cho sự kiện. Những bàn tiệc trang nhã, những món bánh tinh tế, trái cây theo mùa tươi ngon, điểm xuyết hoa và mô hình trang trí công phu… tất cả góp phần tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng các đại biểu.

Mô hình trang trí cho Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I do ê-kíp của chị Hiền thực hiện. Ảnh: NVCC

Với tinh thần trách nhiệm cao và niềm đam mê nghề, chị Hồ Thị Thu Hiền đã góp sức vào sự thành công chung của Đại hội. Thông qua sự xuất hiện của các sản phẩm ẩm thực tại các sự kiện lớn của tỉnh, chị cũng góp phần lan tỏa hình ảnh của nhà trường, truyền cảm hứng về sự đam mê và tình yêu nghề bếp cho các thế hệ học trò.

“Vừa là giáo viên, vừa giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội, tôi mong muốn truyền đi thông điệp về sự đoàn kết, đồng lòng trong nghề. Khi có sự kết nối, chúng ta không chỉ làm tốt công việc, mà còn nâng tầm hình ảnh ẩm thực địa phương”-chị Hiền chia sẻ.

Thành công của Đại hội là sự hội tụ nhiều yếu tố, trong đó có cả sự góp sức lặng lẽ từ hậu trường. Giữa những nghị sự lớn lao, chính sự tận tâm, chỉnh chu của những người “đứng bếp” đã góp thêm một nét đẹp cho sự kiện trọng đại của tỉnh, trở thành “hậu phương” vững chắc, để Ban Tổ chức yên tâm trọn vẹn trước giờ khai mạc.