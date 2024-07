Giáo dục pháp luật cho hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ

Tại các đơn vị, báo cáo viên của Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52 tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), trong đó tập trung vào Chương XIV (các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người), Chương XVI (các tội xâm phạm sở hữu), Chương XXI (các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng), Chương XXV (các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu).

Đồng thời, báo cáo viên cũng thông báo tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn đóng quân trong 6 tháng đầu năm, đề xuất một số giải pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thời gian tới.

Cùng với đó, Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52 đã nghiên cứu, biên soạn hơn 5.000 tài liệu hỏi-đáp về 12 Luật và văn bản dưới luật phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật với những nội dung sinh động dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới để tặng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371). Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở cơ sở.