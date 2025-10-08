Giá vàng miếng lập đỉnh mới 141,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 8-10, giá vàng trong nước tiếp tục tăng giá lần thứ 3 kể từ đầu tuần, liên tục phá vỡ mức cao kỷ lục trong lịch sử. Hiện vàng miếng đang có giá bán ra là 141,4 triệu đồng/lượng.

Sáng 8-10, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trong nước như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI cùng tăng giá vàng miếng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, đưa giá mua và bán neo ở mức 139,4-141,4 triệu đồng, giữ chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Mi Hồng đang mua vào ở mức cao với 140,4 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý mua vào ở mức thấp với 139,4 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch ở mức cao với 139,9-141,9 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tiếp tục tăng giá, lập đỉnh mới với 141,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V



So với đầu năm 2025, giá vàng miếng hiện tại đã tăng hơn 50 triệu/lượng. Đây là mức tăng kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ngành vàng trong nước không chỉ về giá cả mà còn cả tốc độ. Chỉ tính riêng trong tuần này, giá vàng miếng đã có 3 lượt tăng liên tiếp với tổng 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng lập đỉnh cao nhất chưa từng thấy trong lịch sử. Mi Hồng đang niêm yết ở mức 137,2-138,7 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 136-138,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 136,2-139,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang ở mức khá cao với 137-140 triệu đồng/lượng, chỉ cách vàng miếng 1,4 triệu đồng. PNJ đang giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng.