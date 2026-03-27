Gia Lai triển khai thi hành Luật Viên chức 2025

Kế hoạch đề ra 6 nhóm nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện gắn với phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và thời gian hoàn thành.

Tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức 2025. Ảnh minh họa: M.T

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Viên chức, nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn có liên quan; rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viên chức.

Cùng với đó là tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc tạo lập, cập nhật, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm; tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch; hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương liên quan đảm bảo quy định hiện hành.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã căn cứ nội dung kế hoạch và tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức trong phạm vi quản lý; hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.