Gia Lai: Tìm nạn nhân bị đối tượng Mai Lý Cơ chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại của đối tượng Mai Lý Cơ (SN 1991, trú tại thôn Đình Trung, xã Vĩnh Quang) đến cơ quan Công an để được giải quyết.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Mai Lý Cơ (SN 1991), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đình Trung, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại bị Mai Lý Cơ dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản mà chưa có đơn tố cáo đề nghị gửi đơn yêu cầu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: số 144 đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để được giải quyết.