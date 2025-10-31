Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tìm nạn nhân bị đối tượng Mai Lý Cơ chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại của đối tượng Mai Lý Cơ (SN 1991, trú tại thôn Đình Trung, xã Vĩnh Quang) đến cơ quan Công an để được giải quyết.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Mai Lý Cơ (SN 1991), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đình Trung, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại bị Mai Lý Cơ dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản mà chưa có đơn tố cáo đề nghị gửi đơn yêu cầu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: số 144 đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để được giải quyết.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

null