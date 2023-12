Tại buổi họp báo, ông Trần Quang Minh-Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai đã thông tin khái quát một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 của tỉnh. Theo đó, năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2022; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 1,69%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 17,57%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD (tăng 3,03%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 110 triệu USD (giảm 21,43%).

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách ước đạt 5.533 tỷ đồng, tăng 1,9% so với dự toán Trung ương giao; tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đến cuối tháng 12-2023 đạt 58.400 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2022; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 39.883 tỷ đồng (đạt 94,95% so với kế hoạch và tăng 3,77% so với cùng kỳ); chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tăng 3,19% so với cùng kỳ năm 2022…

Cũng tại hội nghị, Cục Thống kê còn thông tin về kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình đăng ký doanh nghiệp, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các chỉ số về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lao động và việc làm, y tế, giáo dục, hoạt động văn hóa và thể thao…