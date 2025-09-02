Gia Lai tăng cường 11 công chức, viên chức về công tác tại xã

(GLO)- Từ ngày mai (3-9), 11 công chức, viên chức được UBND tỉnh Gia Lai tăng cường về công tác tại các xã sẽ chính thức thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc mới.

Theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, có 11 công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương được tăng cường về công tác tại các xã để nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở các xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian tăng cường từ 3 - 6 tháng, kể từ ngày 3-9-2025.

Công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương được tăng cường về công tác tại các xã sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (ảnh minh họa).

﻿Ảnh: Ngọc Sang

Trong danh sách công chức, viên chức được tăng cường, có 6 người công tác ở lĩnh vực địa chính, đất đai; 4 người ở lĩnh vực tài chính, kế toán; 1 người ở lĩnh vực xây dựng.

Nơi đến tăng cường là UBND các xã phía Tây của tỉnh, gồm: Ia Dơk, Ia Chia, Đăk Song, Ia O, Ia Pnôn, Sró, Ia Boòng, Ia Sao, Gào, Ia Krái.

Nhiệm vụ của công chức, viên chức được tăng cường về các xã là phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã để đánh giá, nắm tình hình chung, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình trên địa bàn cấp xã.

Đồng thời, trực tiếp làm việc theo lĩnh vực công tác đang đảm nhận; hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Xây dựng chương trình công tác, quy trình giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tăng cường. Đào tạo, bồi dưỡng được nhân sự của địa phương am hiểu lĩnh vực để thay thế cho mình sau khi kết thúc thời hạn tăng cường.