Gia Lai phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 37

Ảnh minh họa: Lê Văn Ngọc

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025 dự kiến khai mạc vào ngày 3-4 tại Tuyên Quang, đi qua các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Dương và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh trưa ngày 30-4.

Đoàn đua có khoảng 400-450 thành viên, trong đó có khoảng 150 vận động viên. Các thành phần còn lại bao gồm lực lượng trọng tài thuộc Liên đoàn xe đạp và mô tô thể thao Việt Nam; lực lượng tiếp tế, cảnh sát dẫn đường, y tế; đội ngũ báo chí Trung ương và địa phương cùng đội ngũ sản xuất của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh...

Nhằm phối hợp tổ chức tốt chặng 13 từ Bình Định đi Pleiku (Gia Lai) dài 163 km, diễn ra vào ngày 17-4, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai đề nghị UBND thị xã An Khê, TP. Pleiku và các huyện: Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông thông báo để nhân dân trên địa bàn xem và cổ vũ đoàn đua; phối hợp với Công an trên địa bàn bảo vệ an toàn trật tự trên đường đua và khu vực đích đến; đảm bảo đường đua thông thoáng…

Các vận động viên cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 về đích tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Văn Ngọc

Sở cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công tác bảo vệ an toàn trật tự trên đường đua và tại khu vực đích đến trên đường Trần Hưng Đạo trong ngày 17-4 cũng như thời điểm xuất phát chặng 14 vào lúc 7 giờ ngày 18-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; đồng thời đề nghị Điện lực TP. Pleiku đảm bảo nguồn điện phục vụ các hoạt động của cuộc đua, Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa điểm, khách sạn lưu trú của đoàn đua. Cùng với đó giao Bảo tàng tỉnh phối hợp hỗ trợ nguồn điện, công tác lễ tân; Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong lễ trao thưởng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được đề nghị cung cấp tư liệu, video clip chính thức của tỉnh về chủ đề “Đồng bào các dân tộc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chiến dịch Tây Nguyên mở đầu cho cuộc tổng tấn công mùa xuân 1975” để tuyên truyền trong suốt cuộc đua.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025-Non sông liền một dải được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.