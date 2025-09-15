Gia Lai: Phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về tội mua bán người

(GLO)-Chiều 15-9, tại phường Pleiku, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định pháp luật về tội mua bán người trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng, hòa giải viên và người dân trên địa bàn phường Pleiku.

Tiến sĩ Lê Thị Vân Anh-Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính (Bộ Tư pháp) truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: A.H

Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Thị Vân Anh-Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự- Hành chính (Bộ Tư pháp) đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đặc biệt là các quy định gắn trực tiếp với cơ sở.

Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: khái niệm về mua bán người, chính sách về phòng-chống mua bán người; quy trình tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân; căn cứ xác định nạn nhân; giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân; bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người thân thích của họ; hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: A.H

Cùng với đó, báo cáo viên cũng phân tích các quy định về tội phạm mua bán người trong Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tại Điều 150 (Tội mua bán người) và Điều 151 (Tội mua bán người dưới 16 tuổi) và các nội dung khác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm mua bán người trong giai đoạn hiện nay.