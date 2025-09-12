Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Gia Lai: Phê duyệt 95 nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm trong cơ quan Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 95 nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.

Theo đó, nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW có 52 nhiệm vụ, bao gồm: nhóm pháp lý 9 nhiệm vụ; nhóm hạ tầng công nghệ, an ninh, an toàn 13 nhiệm vụ; nhóm dữ liệu 10 nhiệm vụ; nhóm nguồn lực 12 nhiệm vụ; nhóm phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo 8 nhiệm vụ.

ubnd-tinh-gia-lai-va-viettel-ky-thoa-thuan-hop-tac-ve-chuyen-doi-so.jpg
UBND tỉnh Gia Lai và Viettel ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số vào chiều 11-9. Ảnh: Dũng Nhân

Về nhóm nhiệm vụ thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng có 14 nhiệm vụ; nhóm nhiệm vụ Đề án 06 có 29 nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trong danh mục đã được phê duyệt theo đúng quy định; trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhóm nhiệm vụ thực hiện Đề án chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.

* Xem chi tiết 95 nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 57, Đề án 06 và chuyển đổi số trong cơ quan Đảng tại đây

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

(BĐ) - Sáng 17.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

Tin tức

(GLO)- Ngày 29-8, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5 (đang sinh sống tại phường Thống Nhất).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại 6 xã: Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Boòng và Chư Prông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

null