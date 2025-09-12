Gia Lai: Phê duyệt 95 nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm trong cơ quan Đảng

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 95 nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.

Theo đó, nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW có 52 nhiệm vụ, bao gồm: nhóm pháp lý 9 nhiệm vụ; nhóm hạ tầng công nghệ, an ninh, an toàn 13 nhiệm vụ; nhóm dữ liệu 10 nhiệm vụ; nhóm nguồn lực 12 nhiệm vụ; nhóm phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo 8 nhiệm vụ.

UBND tỉnh Gia Lai và Viettel ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số vào chiều 11-9. Ảnh: Dũng Nhân

Về nhóm nhiệm vụ thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng có 14 nhiệm vụ; nhóm nhiệm vụ Đề án 06 có 29 nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trong danh mục đã được phê duyệt theo đúng quy định; trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhóm nhiệm vụ thực hiện Đề án chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.