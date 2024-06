Gia Lai: Ngủ quên giờ đi thi, 1 thí sinh được Công an đến tận nhà chở tới điểm thi

Cụ thể, sáng 27-6, trong khi các thí sinh khác đến điểm thi đông đủ để dự thi môn ngữ Văn-môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 thì em Nguyễn Hinh-học sinh lớp 12A3 dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (huyện Krông Pa) đã ngủ quên và không nhớ giờ đi thi.

Nắm bắt thông tin tại địa điểm thi có thí sinh vắng thi, lực lượng Công an huyện Krông Pa đang thực hiện nhiệm vụ vòng ngoài điểm thi đã nhanh chóng xác minh và cử Đại úy Nguyễn Văn Tùng-Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an huyện hỏi thăm đường đến tận nhà của chở thí sinh Nguyễn Hinh đến địa điểm thi.

Được biết, nhà của thí sinh Nguyễn Hinh ở thôn Quỳnh Phú (xã Ia Rsiơm, huyện Krông Pa) cách điểm thi Trường THPT Nguyễn Du gần 3km. Với sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ Công an huyện em Hinh đã có mặt kịp giờ và hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2024, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động gần 600 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh, an toàn tại các điểm thi và hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn.