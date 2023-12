Gia Lai: Lễ Giáng sinh 2023 trang trọng, bình an

Ngoài phần lễ chính theo truyền thống của đạo Công giáo (Diễn ra tối 24-12, sáng và chiều 25-12), các giáo xứ và nhà thờ Công giáo toàn tỉnh còn tổ chức chương trình văn nghệ mừng Giáng sinh 2023 và đón chào năm mới 2024.

Tại TP. Pleiku, từ 19 giờ đêm 24-12, các nhà thờ, giáo xứ Công giáo ở khu vực trung tâm như Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn), Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng), Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư), Giáo xứ Đức An (phường Ia Kring)..., đã bắt đầu tiến hành nghi thức đón mừng Chúa Giáng sinh…

Sau phần diễn nguyện (văn nghệ tổng hợp mừng Chúa Giáng sinh), các nhà thờ đã tiến hành phần lễ chính thứ nhất cho đến khoảng 22 giờ 30 phút.

Đối với đồng bào theo đạo Tin lành, ngoài chương trình mừng giáng sinh vào tối 24-12 và sáng ngày 25-12, tất cả 71 chi hội Tin lành, cùng khoảng 300 điểm nhóm (Thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam) và Chi hội Plei Marin-xã Ama Rơn huyện Ia Pa (Hội thánh Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tại Gia Lai) cùng các điểm nhóm trực thuộc của hệ phái này đã tiến hành nghi lễ chính của Giáng sinh.

Các Chi hội đều có chương trình văn nghệ và hoạt cảnh mừng Giáng sinh với sự tham dự của toàn thể các mục sư và mục sư nhiệm chức, ban chấp sự và bà con tín hữu… Dịp này, bà con tín hữu tại nhiều Chi hội còn tổ chức tiệc mừng trong Lễ giáng sinh.

Mục sư Hanh-Ủy viên Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam phụ trách mục vụ tại Gia Lai cho biết: “Toàn thể chức sắc, tu sỹ và bà con tín hữu phấn khởi. Giáng sinh năm nay ở các Chi hội diễn ra trong không khí trang trọng, bình an”.

Sau nhiều năm bị ảnh hưởng do tác động chung của dịch bệnh, năm nay cảm giác nhẹ nhàng thoải mái mừng Chúa Giáng sinh như được nhân lên trong toàn thể đồng bào theo đạo, cũng như người dân, nhất là giới trẻ.

Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng không khí cùng vui đón giáng sinh vẫn ngập tràn các đường phố. Thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn đi dạo phố và tham gia các sinh hoạt vui chơi, giao lưu gặp mặt nhân dịp Lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2024 sắp đến đông hơn so với các năm trước.

Lực lượng chức năng các cấp đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa bàn, để Lễ giáng sinh diễn ra an toàn.