Tin liên quan Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo của đạo Tin lành và Công giáo

Tại Nhà thờ Giáo xứ An Khê, đêm Giáng sinh lung linh rực rỡ hơn bởi những bóng đèn led trang trí trên cây thông đặt trước nhà thờ và hàng đá lớn dựng ngay lối ra vào. Nhà thờ cũng là điểm thu hút nhiều người dân đến tham dự các hoạt động mừng Chúa Giáng sinh và thưởng lãm khung cảnh trang hoàng đẹp đẽ.

Tranh thủ lúc ít người, chị Lê Thị Hồng Thanh (thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ) chụp mấy tấm hình kỷ niệm của 2 mẹ con trước hang đá tại Nhà thờ Giáo xứ An Khê. Chị Thanh cho biết: “Năm ngoái, thời tiết lạnh kèm theo mưa nhẹ, gia đình tổ chức đón lễ Giáng sinh tại nhà. Lễ Noel năm nay tiết trời se lạnh, không mưa lại diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng chị đưa con xuống thị xã An Khê dạo chơi, hòa cùng không khí đón Giáng sinh của bà con giáo dân trên địa bàn thị xã”.

Còn ông Dương Minh Quang (tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê) chia sẻ: “Nhà tôi cách Nhà thờ Chợ Đồn hơn 500 m. Không khí Giáng sinh năm nay rộn ràng, nhộn nhịp. Đêm Noel mừng Chúa Giáng sinh tôi cùng vợ và các con tới nhà thờ cầu nguyện cho gia đình, người thân và bà con đón mùa Giáng sinh an lành, ấm no, hạnh phúc”.

Ghi nhận của PV, hầu hết các nhà thờ, xóm đạo trên địa bàn thị xã An Khê không khí đón Giáng sinh diễn ra đông vui, nhộn nhịp và an toàn.