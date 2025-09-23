Gia Lai: Hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu năm học 2025-2026

(GLO)- Ngày 22-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 1381/SGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong năm học 2025-2026.

Trước đó, ngày 4-9, Sở GD-ĐT đã có Công văn số 1022/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong năm học mới.

Đối với dịch vụ phục vụ trực tiếp người học trong công tác kiểm tra, đánh giá, bậc THCS thu tối đa 53.000 đồng/học sinh/năm học. Ảnh ĐVCC

Tuy nhiên, để đảm bảo việc triển khai thống nhất và đúng quy định, Sở GD-ĐT tiếp tục ban hành hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước khi sáp nhập) theo Nghị quyết số 92/2024/NQ-HĐND ngày 14-10-2024 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu-chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập.

Cụ thể, bổ sung danh mục các khoản thu gồm: dịch vụ phục vụ trực tiếp người học trong công tác kiểm tra, đánh giá: bậc tiểu học tối đa từ 5.000-24.000 đồng/học sinh/năm học (tùy khối lớp); bậc THCS tối đa 53.000 đồng/học sinh/năm học; bậc THPT tối đa 77.000 đồng/học sinh/năm học.

Dịch vụ dọn vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh: bậc mầm non 38.000 đồng/học sinh/tháng; tiểu học 15.000 đồng/học sinh/tháng; THCS và THPT cùng mức 7.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng dịch vụ đưa đón học sinh, thực hiện theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Tại công văn này, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cũng cho biết: Trong thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết áp dụng chung trên toàn tỉnh. Việc này nhằm thống nhất cơ chế quản lý, bảo đảm tính công bằng, minh bạch, góp phần tạo niềm tin cho phụ huynh, học sinh và xã hội; đồng thời giúp các trường chủ động hơn trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục. Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngăn ngừa tình trạng lạm thu, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND các xã, phường, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nhanh chóng phổ biến, triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở GD-ĐT để giải quyết.