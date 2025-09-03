Đồng hành cùng con bước vào năm học mới

(GLO)- Kỳ nghỉ hè mang lại cho học sinh thời gian nghỉ ngơi và vui chơi nhưng cũng khiến nhiều em khó khăn khi quay lại nhịp sinh hoạt, học tập. Sau hơn 2 tháng hè, nhiều học sinh phải chạy đà để bắt nhịp trở lại khi năm học mới đã cận kề.

Gia đình, giáo viên và nhà trường đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ, tạo tâm thế tích cực cho các em học sinh trước ngày khai trường. Ghi nhận từ nhiều gia đình cho thấy, nhiều học sinh đang tích cực rèn luyện dậy sớm, cầm sách vở, tập trung học tập.

Chủ động điều chỉnh trước thềm năm học

Chị Bùi Hồng Trang (phường Quy Nhơn Nam, có con vừa bước vào lớp 6) chia sẻ: "Trong kỳ nghỉ hè, tôi tranh thủ cho con tham gia một số lớp kỹ năng sống để rèn luyện thêm. Tuy vậy, lịch sinh hoạt hè có nhiều thay đổi, giờ giấc không như trong năm học. Tôi chỉ lo rằng nếu không sớm điều chỉnh, con sẽ dễ bị tụt lại ngay từ những ngày đầu năm học mới".

Nhiều phụ huynh cho con tham gia lớp học tại Trung tâm kỹ năng sống SDEE để từng bước làm quen với năm học mới. Ảnh: Hồ Điểm

Không chỉ phụ huynh băn khoăn, ngay cả học sinh cũng mang nhiều cảm xúc đan xen. Em Võ Nhã Uyên (lớp 5 Trường Tiểu học Võ Văn Dũng, phường Quy Nhơn Nam) tâm sự: “Em rất mong được gặp lại thầy cô, bạn bè. Nhưng nghĩ đến việc năm học mới bài vở sẽ nhiều hơn, em cũng thấy lo, sợ mình không theo kịp nhịp học”.

Với những học sinh bước vào ngưỡng cửa mới, áp lực lại càng lớn. Em Nguyễn Ngọc Thùy Dung vừa trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT số 1 An Nhơn (phường Bình Định). Dung bộc bạch: "Em vừa háo hức vừa lo lắng. Sắp tới sẽ có bạn mới, thầy cô mới, môi trường học cũng khác hẳn. Em sợ mình lạc lõng nếu chưa kịp làm quen với mọi người".

Để hỗ trợ con em, nhiều gia đình đã chủ động điều chỉnh nhịp sống. Anh Quảng Quốc Lạng (xã Tuy Phước Đông, có con vào mầm non) kể: “Chúng tôi cho con tập lại giờ đi ngủ, dậy sớm. Ngoài ra, tôi còn đưa con đi tham quan trường, gặp gỡ cô giáo trước. Con quen không gian lớp học nên không lo sợ khi phải xa cha mẹ”.

Thực tế, việc cha mẹ đặt nặng kỳ vọng và tạo áp lực học tập quá sớm thường không mang lại hiệu quả, thậm chí khiến trẻ thêm căng thẳng. Điều quan trọng là đồng hành cùng con: Dành thời gian cùng đọc những cuốn sách ngắn, nhắc lại vài kiến thức cơ bản, hay đơn giản là trò chuyện để lắng nghe những mong đợi của con về năm học mới. Khi cảm nhận được sự chia sẻ và thấu hiểu từ gia đình, trẻ sẽ tự tin bước vào năm học thay vì bị buộc phải gồng mình thích nghi.

Khởi động môi trường thân thiện

Cùng với gia đình, nhà trường và thầy cô giáo giữ vai trò quyết định trong việc giúp học sinh bắt nhịp trở lại. Nhiều trường cho biết sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng học sinh, thay vì đưa ra kiểm tra hay bài tập nặng ngay tuần đầu.

Những học sinh bước vào ngưỡng cửa mới, áp lực lại càng lớn. Ảnh: Hồ Điểm

Cô Đào Hoài Vang-Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây) chia sẻ: "Sau kỳ nghỉ hè khá dài, nhiều học sinh thường bị “mất nhịp” học tập. Với vai trò là giáo viên, tôi luôn cố gắng giúp các em bắt đầu lại một cách nhẹ nhàng. Tuần đầu, chúng tôi sẽ ôn lại kiến thức cốt lõi bằng trò chơi, câu đố hay thảo luận nhóm thay vì kiểm tra. Khi dạy bài mới, giáo viên sẽ gợi lại kiến thức cũ, khuyến khích các em chia sẻ trải nghiệm hè và lồng ghép vào bài học để tạo hứng thú".

Ngoài hoạt động trên lớp, nhiều trường chuẩn bị lễ khai giảng gọn nhẹ, thân thiện và tổ chức CLB, sinh hoạt ngoại khóa để học sinh nhanh chóng hòa nhập. Giáo viên cũng hướng dẫn các em lập thời gian biểu, bắt đầu từ nhiệm vụ nhỏ, đồng thời duy trì không khí học tập vui vẻ, khích lệ tinh thần để các em dần lấy lại hứng thú đến trường.

Ông Phạm Văn Hùng-Hiệu trưởng Trường THCS Cát Nhơn (xã Xuân An) cho biết: Bước vào năm học mới, điều chúng tôi quan tâm trước hết là xây dựng kế hoạch giảng dạy khoa học, phù hợp với từng khối lớp. Thay vì tạo áp lực, giáo viên được định hướng khởi động nhẹ nhàng, giúp học sinh ôn lại kiến thức cốt lõi, từng bước làm quen với bài học mới.

Cùng với đó, nhà trường cũng chú trọng tạo môi trường học tập thân thiện, vui vẻ để các em nhanh chóng lấy lại nền nếp sau kỳ nghỉ hè, tự tin bắt nhịp với năm học mới.

Bên cạnh trường học, các trung tâm kỹ năng cũng góp phần hỗ trợ các em học sinh. Anh Nguyễn Viết Vũ-Giám đốc Trung tâm kỹ năng sống SDEE (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: "Chúng tôi mở lớp ngắn hạn về hành trang kỹ năng trở lại trường học, trong đó có các nội dung như: quản lý thời gian học và chơi; tập trung trong lớp học; giao tiếp lịch sự và tôn trọng bạn bè; tự lập và xử lý tình huống nhỏ… nhằm tạo bước đệm cần thiết để học sinh trở lại trường với tâm thế sẵn sàng.

Để học sinh tự tin bước vào năm học mới, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò then chốt. Sự đồng bộ từ nhiều phía sẽ giúp học sinh vượt qua giai đoạn chuyển tiếp sau kỳ nghỉ hè, để khởi đầu năm học mới bằng sự chủ động và tinh thần tích cực.