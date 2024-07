(GLO)-

Sáng 16-7, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê.