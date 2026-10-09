Gia Lai hỗ trợ 1,8 tỷ đồng để Bộ CHQS tỉnh Chămpasak xây dựng công trình hữu nghị

(GLO)- Chiều 7-10, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ CHQS tỉnh Chămpasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Vi-Lă-Tu-Vo-La-Chít - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Chămpasak cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao kinh phí 1,8 tỷ đồng để Bộ CHQS tỉnh Chămpasak xây dựng công trình hữu nghị. Ảnh: Đức Dũng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ CHQS hai tỉnh đánh giá: Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị giữa lực lượng vũ trang Gia Lai và Chămpasak tiếp tục được duy trì, phát triển ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn, thăm hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, giao lưu sĩ quan trẻ và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giai đoạn 2026-2030, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang hai tỉnh vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham quan công trình hữu nghị Bệnh viện Quân y tỉnh Chămpasak. Ảnh: Đức Dũng

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã trao 1,8 tỷ đồng để Bộ CHQS tỉnh Chămpasak xây dựng công trình hữu nghị. Đây là nội dung cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ ngày 18-6-2025 giữa Bộ CHQS hai tỉnh về hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Chămpasak.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trò chuyện với các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y tỉnh Chămpasak. Ảnh: Đức Dũng

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đến tham quan Công trình hữu nghị Bệnh viện Quân y tỉnh Chămpasak. Đây là công trình do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tài trợ và được khánh thành cuối năm 2025.