Gia Lai: Giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực Y tế

Dự hội nghị, về phía ngành Y tế Gia Lai có ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin của 29 đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Về phía Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel có ông Khổng Văn Đông-Giám đốc Trung tâm y tế số cùng các thành viên đoàn công tác; ông Phùng Văn Mẫn-Giám đốc Viettel Gia Lai, ông Võ Trần Trung-Phó Giám đốc Viettel Gia Lai và đại diện các phòng chuyên môn của Viettel Gia Lai.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay, Sở Y tế đã triển khai 1 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Gia Lai tại 3 cơ quan thuộc Sở (Cơ quan Văn phòng Sở Y tế, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh). Các đơn vị điều trị trực thuộc Sở đang triển khai phần mềm Quản lý Bệnh viện như: Tuyến tỉnh 5 cơ sở, tuyến huyện 18 cơ sở và tuyến xã 220 cơ sở. Trong đó, VNPT HIS (tuyến tỉnh 2; tuyến huyện 3); VIMES (tuyến tỉnh 3, tuyến huyện 15). Hiện tại, các phần mềm trên vận hành độc lập trên hạ tầng kỹ thuật của đơn vị…

Các phần mềm tại cơ sở cấp xã hoạt động theo mô hình điện toán đám mây, vận hành trên hạ tầng kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; các phần mềm được kết nối với hệ thống thông tin của Bộ Y tế, tuy nhiên chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác của ngành Y tế địa phương.

Viettel đã tài trợ 4 đơn vị là Trung tâm y tế các huyện (Kông Chro, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Pưh) các thiết bị đầu cuối và đang cung cấp miễn phí dịch vụ kết nối. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố còn lại đã được Sở Y tế đầu tư trang thiết bị để tham gia Hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa với các Bệnh viện tuyến trên. Đã triển khai Hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế và tại Bệnh viện Nhi Gia Lai với các Bệnh viện Nhi đồng I và Bệnh viện Nhi đồng II.

Đối với việc liên thông đơn thuốc quốc gia, đã cấp mã cho 965 bác sĩ, y sĩ; cấp mã cho 194 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tổng số đơn thuốc đã được liên thông trên hệ thống quốc gia là 498.895 đơn. Hiện nay, đã có 15 cơ sở y tế thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khoẻ phục vụ Đề án 06. Đến nay, 100% (26/26 cơ sở y tế; trong đó 23 cơ sở y tế công lập và 3 bệnh viện tư nhân) các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Khổng Văn Đông-Giám đốc Trung tâm y tế số trình bày giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực Y tế và giới thiệu một số nền tảng ứng dụng. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị y tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế nhấn mạnh: Với sự hợp tác và nỗ lực giữa Viettel, các doanh nghiệp Công nghệ thông tin và ngành Y tế sẽ mang lại những cải tiến và đột phá trong lĩnh vực y tế. Thời gian tới, đề nghị các đơn vị trực thuộc sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin. Phấn đấu 100% hồ sơ nhân sự của công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế được cập nhật thường xuyên và định kỳ tại địa chỉ https://gialai.vnerp.vn/. Phấn đấu trong năm 2023, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khoẻ điện tử đạt từ 30% trở lên; các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt phấn đấu đạt trên 10%; 100% các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh bao gồm cả công lập lẫn tư nhân thực hiện kết nối với Cổng Quản lý Dược quốc gia… Ngoài ra, các bệnh viện xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống quản lý phần mềm bệnh viện HIS, LIS, RIS/PACS và EMR từng bước xây dựng bệnh án điện tử…