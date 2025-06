Gia Lai công bố đường dây nóng và email tiếp nhận thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025-2026 đối với cấp học mầm non.