Gia Lai ban hành quy định thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Theo quy định, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức 3 kỳ thi: chọn học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh lớp 12, chọn HSG cấp tỉnh THPT và chọn HSG cấp tỉnh THCS.

Thí sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2024-2025. Ảnh: T.D

Các kỳ thi nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi-học giỏi; phát hiện học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo nguồn nhân tài cho địa phương và cả nước. Đặc biệt, kỳ thi HSG cấp tỉnh lớp 12 còn có mục tiêu thành lập đội tuyển của tỉnh dự thi kỳ thi chọn HSG quốc gia hàng năm.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Điều kiện dự thi là học sinh có kết quả rèn luyện, học tập từ loại khá trở lên và được tuyển chọn qua kỳ thi HSG cấp trường. Mỗi thí sinh chỉ được tham gia dự thi 1 môn để đảm bảo tính chuyên sâu.

Quy định cũng nêu rõ danh mục các môn thi phù hợp với từng cấp học. Với THCS, học sinh dự thi các môn Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác (nếu có). Ở cấp THPT, ngoài các môn khoa học cơ bản, còn có Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ. Với học sinh lớp 12, danh mục thi bao gồm các môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học và ngoại ngữ khác (nếu có).

Hình thức thi được quy định cụ thể: các môn khoa học xã hội và tự nhiên chủ yếu thi viết, môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính, các môn ngoại ngữ có thêm phần nghe hiểu, riêng học sinh lớp 12 còn có phần thi nói. Thời gian làm bài được bố trí hợp lý: 180 phút với cấp THPT, 150 phút với cấp THCS, riêng lớp 12 có thể kéo dài thành nhiều buổi tùy môn thi.

Để kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo, ban hành kế hoạch, thành lập các hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi và phúc khảo. Các hội đồng hoạt động theo nguyên tắc cách ly tuyệt đối, bảo mật đề thi, bài thi. Công tác ra đề, coi thi, chấm thi được quy định chặt chẽ.

Đề thi phải đảm bảo chính xác, khoa học, phân loại được năng lực thí sinh. Quy trình in sao, niêm phong, vận chuyển, bàn giao đề thi và bài thi đều được quy định chi tiết, có sự tham gia của lực lượng Công an để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong quá trình tổ chức, nếu xảy ra sự cố như mất điện, hỏng thiết bị, hỏng đĩa CD nghe hiểu, hội đồng coi thi phải lập biên bản và báo cáo kịp thời để Sở GD-ĐT có phương án xử lý.

Học sinh đạt giải trong các kỳ thi sẽ được Giám đốc Sở GD-ĐT cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, đồng thời được xem xét khen thưởng, nhận học bổng (nếu có) và có cơ hội được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, học sinh đạt giải lớp 12 còn có cơ hội tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi HSG quốc gia. Các trường, trung tâm có học sinh dự thi phải xây dựng kế hoạch, tổ chức kỳ thi chọn HSG cấp trường đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về hồ sơ, điều kiện dự thi của thí sinh.