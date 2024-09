(GLO)- Tờ Nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 10/9 đưa tin, cuộc tập trận mang tên "Formosa" có sự tham gia của Mỹ, Đức, Pháp và Nam Phi đã diễn ra gần thành phố Formosa, Brazil, do Lực lượng Vũ trang Brazil dẫn đầu. Trung Quốc cử lực lượng cùng tham gia tập trận.

Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Mỹ Latinh, được tổ chức từ năm 1988. Theo Bộ Quốc phòng Brazil, khoảng 3.000 quân nhân bắt đầu huấn luyện từ ngày 11/9 và dự kiến kéo dài đến ngày 17/9.

Cuộc tập trận năm ngoái có sự tham gia của Mỹ, Đức, Pháp và Nam Phi. Mỹ cử binh sĩ từ Bộ Tư lệnh miền Nam tham gia tập trận, trong khi Trung Quốc tham gia với tư cách quan sát viên.

Hãng thông tấn Kyodo ngày 9/9 đưa tin, Mỹ theo dõi sát các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới giữa Trung Quốc và Nga tại Biển Nhật Bản và các vùng biển lân cận "như mọi cuộc tập trận khác". Tuy nhiên, Washington khẳng định không có mối đe dọa nào đáng lo ngại ngay lập tức.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga không có lịch sử hợp tác quân sự lâu dài và sâu rộng và do đó, "không có lý do để Washington thay đổi tư thế quân sự hay răn đe của mình vì sự kiện này".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, nước này và Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận tại Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk, nhằm làm sâu sắc hợp tác chiến lược và tăng cường khả năng đối phó chung trước các mối đe dọa an ninh.

Nga dự kiến sẽ cử lực lượng hải quân và không quân tham gia các cuộc tập trận trong tháng 9, tuy nhiên, chưa có thêm thông tin chi tiết.