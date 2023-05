(GLO)-Chiều 10-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023).

Tin liên quan Lực lượng An ninh chính trị nội bộ tỉnh Gia Lai nỗ lực lập công

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại những truyền thống hào hùng của lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong thời gian qua.

Theo đó, trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã gặt hái được nhiều chiến công vẻ vang, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và ác liệt, cùng với các lực lượng khác, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã điều tra, khám phá, làm tan rã các tổ chức tình báo của địch, tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng cầm đầu, ác ôn; góp phần làm trong sạch địa bàn, kịp thời ngăn chặn âm mưu liên kết trong ngoài, các hoạt động phá hoại của bọn phản động.

Tại các kỳ đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các phần tử cơ hội chính trị chui sâu, leo cao, móc nối, cài cắm, liên kết chống phá Đảng, Nhà nước, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và cả nước.

Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 190 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook, Zalo đăng tải và chia sẻ thông tin có nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19; xúc phạm danh dự của lực lượng Công an, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phối hợp với các cơ quan chức năng gọi hỏi, đấu tranh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 56 trường hợp với số tiền hơn 190 triệu đồng; xử lý hình sự 2 đối tượng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023); Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023).