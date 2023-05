(GLO)- Trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (CTNB) Công an tỉnh Gia Lai đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia.

Lực lượng nòng cốt bảo vệ đội ngũ cán bộ

Tiền thân của Phòng An ninh CTNB (Công an tỉnh) là lực lượng Bảo vệ nội bộ được thành lập vào tháng 1-1960. Dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau nhưng xuyên suốt trong các giai đoạn lịch sử, đây luôn là lực lượng nòng cốt đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng, số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, góp phần giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy khó khăn, gian khổ và ác liệt, cùng với các lực lượng khác, lực lượng An ninh CTNB Công an tỉnh đã điều tra, khám phá, làm tan rã các tổ chức tình báo của địch, tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng cầm đầu, ác ôn; góp phần làm trong sạch địa bàn, kịp thời ngăn chặn âm mưu liên kết trong ngoài, các hoạt động phá hoại của bọn phản động.

Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động mau lẹ, phức tạp, đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo vệ an ninh CTNB nói riêng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng An ninh CTNB đã tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người dân. Đồng thời, tiếp tục tổ chức bóc gỡ mạng lưới cơ sở cũ của địch để lại, đấu tranh phòng-chống nội gián; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của địa phương. Đặc biệt, tại các kỳ đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội, HĐND, lực lượng An ninh CTNB đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác bảo vệ CTNB, không để các phần tử cơ hội chính trị chui sâu, leo cao, móc nối, cài cắm, liên kết chống phá Đảng, Nhà nước, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và cả nước.

Nhớ lại quãng thời gian đấu tranh với tổ chức phản động FULRO sau vụ gây rối, bạo loạn năm 2001, Đại tá Nguyễn Thạc Phượng-nguyên Trưởng phòng An ninh CTNB (Công an tỉnh) cho biết: “Sau khi gây rối không thành, tổ chức FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng FULRO trong nước tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số trốn ra rừng, vượt biên. Đặc biệt, chúng thực hiện mưu đồ hết sức thâm hiểm là lôi kéo, móc nối đối tượng là người dân tộc thiểu số ở địa bàn cơ sở theo cái gọi là “Tin lành Đê ga” để hoạt động lâu dài. Trước tình hình đó, lực lượng An ninh CTNB đã tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch để phối hợp với các lực lượng, các cấp, các ngành rà soát, bóc gỡ đối tượng bên trong, làm trong sạch đội ngũ cán bộ ở cơ sở, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của tổ chức phản động FULRO”.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các thế lực thù địch hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng trên mọi lĩnh vực, Phòng An ninh CTNB chủ động tham mưu xây dựng, thực hiện nhiều kế hoạch đấu tranh phản bác các đối tượng tuyên truyền, kích động chống phá nội bộ. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý các hoạt động văn hóa-văn nghệ, báo chí xuất bản; ngăn chặn hàng chục ngàn tài liệu phản động, tài liệu chiến tranh tâm lý, mê tín dị đoan tán phát vào địa bàn và nội bộ các cơ quan, thu giữ hàng trăm ngàn băng đĩa hình, đĩa nhạc không được phép lưu hành, trong đó có hàng ngàn băng đĩa có nội dung phản động, đồi trụy, kích động bạo lực, hàng chục ngàn đầu sách báo các loại có nội dung xấu... Phát hiện, đấu tranh làm rõ và lập hồ sơ đề nghị khởi tố một số vụ tham nhũng, lợi dụng hoạt động báo chí để tống tiền doanh nghiệp và những vụ việc khác có liên quan trong nội bộ một số cơ quan, ban ngành.

Thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để đăng tải những nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật gây dư luận xấu trong xã hội, tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người dân. Vì vậy, Phòng An ninh CTNB và Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng có hành vi phát tán thông tin xấu, độc, sai sự thật trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 190 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook, Zalo đăng tải và chia sẻ thông tin có nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19; xúc phạm danh dự của lực lượng Công an, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phối hợp với các cơ quan chức năng gọi hỏi, đấu tranh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 56 trường hợp với số tiền hơn 190 triệu đồng; xử lý hình sự 2 đối tượng.

Bảo vệ an ninh CTNB trong tình hình mới

Những năm qua, Phòng An ninh CTNB còn làm tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35) của Công an tỉnh. Trong đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục, đơn vị đã tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành trong công tác bảo đảm an ninh CTNB. Qua đó, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, ban ngành; đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở những địa bàn trọng điểm…

Ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo-cho biết: “Phòng An ninh CTNB đã tham mưu Công an tỉnh bố trí đầy đủ lực lượng bảo đảm an ninh trật tự các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển dụng viên chức; chủ động trao đổi, theo dõi và đề xuất hướng xử lý nhằm ngăn ngừa những nguy cơ có thể dẫn đến những quan điểm sai trái, dấu hiệu và hoạt động phức tạp về chính trị, tham ô, tham nhũng, cơ hội chính trị, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ... Đồng thời, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cho Sở hoàn thiện, bổ sung nhiều nội dung về bảo vệ bí mật Nhà nước; phối hợp xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức kiểm tra hoạt động của các đơn vị ngoài công lập. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh, mà trực tiếp là Phòng An ninh CTNB rất chặt chẽ về mọi mặt, đáp ứng kịp thời công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực giáo dục trong tình hình mới”.

Đại úy Hoàng Thị Hương-cán bộ Phòng An ninh CTNB-chia sẻ: “Thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng tự hào trước những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh CTNB. Để có được những thành tích đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã phải trải qua bao hy sinh, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong công tác, chiến đấu. Bản thân tôi cũng như thế hệ trẻ Phòng An ninh CTNB nguyện khắc ghi, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nghiêm túc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của ngành; luôn ra sức nỗ lực trau dồi bản lĩnh chính trị và kiến thức về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục gia tăng; các thế lực thù địch, phản động tăng cường thúc đẩy chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo để kích động các hoạt động chống đối nhằm hình thành các tổ chức chính trị đối lập, âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ. Tại Gia Lai, lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, tiêu cực sẽ xuyên tạc, tác động gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính quyền; các tổ chức FULRO lưu vong gia tăng sử dụng không gian mạng để móc nối, lôi kéo, tác động vào tư tưởng, tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nuôi ảo vọng về cái gọi là “Nhà nước Đê ga” với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn... Trước thực tế đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng An ninh CTNB tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ CTNB, quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên; tập trung đấu tranh phòng-chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật với phương châm “Chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, “Tự bảo vệ mình là chính”.

Qua thực tiễn công tác và chiến đấu, lực lượng An ninh CTNB Công an tỉnh ngày một trưởng thành, lập nên nhiều chiến công vang dội, được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; được các bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Nhiều cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng nhiều bằng khen; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.