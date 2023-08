Dương Minh Ninh: Nhân tố nổi bật của bóng đá Gia Lai

Ông Dương Minh Ninh quê ở Quảng Nam nhưng lại được sinh ra và lớn lên trên miền đất cao nguyên nắng gió. Từ nhỏ, ông đã cùng người anh trai Dương Minh Nguyên khá nổi tiếng trong giới học trò ở phố núi Pleiku bởi năng khiếu đá bóng.

Sau giờ lên lớp, cậu học trò Dương Minh Ninh cùng anh em, bạn bè quần thảo suốt nhiều giờ ở sân đất của Trường Tiểu học, THCS Võ Thị Sáu thời bấy giờ. Khi học tại Trường THPT Bán công Pleiku, cậu học trò Dương Minh Ninh cũng là ngôi sao của lớp 12D và trở thành trụ cột của đội bóng trường khi thi đấu các giải bóng đá học đường.

Học xong phổ thông, cha ông muốn con trai theo học nghề điện tử tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Du. Song mới học được nửa tháng, chàng trai Dương Minh Ninh đã bỏ dở giữa chừng để đi theo đam mê với trái bóng khi được tuyển vào đội năng khiếu của tỉnh. Đó là năm 1994 khi ông tròn 19 tuổi. Và để đánh dấu cột mốc gắn bó với nghiệp quần đùi áo số, ông đã chọn cho mình số áo 19. Trong đội hình với những danh thủ của Gia Lai một thời như: Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Văn Hòa, Đinh Hồng Vinh, Dương Minh Nguyên, Nguyễn Quang… Dương Minh Ninh sắm vai tiền đạo.

Ông Huỳnh Văn Ảnh-HLV của đội bóng Gia Lai ngày đó còn nhớ như in hình dáng chàng trai trẻ chơi bóng với đầy khát khao. “Ninh chơi ở vị trí tiền đạo vì có khả năng chiếm lĩnh không gian, đánh hơi bàn thắng rất tốt. Khả năng dứt điểm và di chuyển nhanh nhẹn là điểm mạnh của cậu ấy. So với cùng lứa cầu thủ thời đó, Ninh trẻ nhất nhưng cũng là một trong những cái tên tài năng nhất. Năm 1998, Ninh được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam đi tập huấn tại Pháp. Do đó, khi tỉnh chuyển giao đội bóng cho HAGL vào năm 2001, bầu Đức đầu tư mua sắm cầu thủ mạnh thì một số người không đạt yêu cầu đã được cho ở lại tỉnh thì Ninh nằm trong số được ký hợp đồng với HAGL”-ông Ảnh chia sẻ.

Đó là cuộc chuyển giao lịch sử của bóng đá Gia Lai và cầu thủ Dương Minh Ninh trở thành một phần của sự kiện đó. Để rồi, HAGL tạo ra thành tích vô tiền khoáng hậu khi vừa lên hạng đã giành liên tiếp 2 chức vô địch V.League mùa bóng 2003, 2004. Hiện tại, logo của đội bóng cũng in 2 ngôi sao biểu tượng cho 2 lần đăng quang giải vô địch quốc gia năm đó. Và, trong đội hình tạo nên thành tích chói lọi này có dấu chân của cầu thủ Dương Minh Ninh với vai trò của một kép phụ cho hàng tiền đạo cùng với Nguyễn Minh Hải, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Việt Thắng…

Khi đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp, cầu thủ Dương Minh Ninh gặp một chấn thương dây chằng để rồi phải “treo giày” ở tuổi 30. Với đam mê và tình yêu với đội bóng, ông đã ở lại làm công tác huấn luyện. Năm 2007, khi thành lập Học viện HAGL Arsenal JMG, ông được chọn là HLV nội trợ lý cho HLV Guillaume dạy Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… từ những bước chạm đầu tiên với trái bóng.

Từ cuối năm 2014, lứa cầu thủ này đã tạo ra một niềm cảm hứng khắp các cầu trường trong và ngoài nước. Việc tạo ra lứa cầu thủ được đông đảo khán giả cả nước yêu mến cũng là một trong những thành công lớn của bóng đá Gia Lai. Trên hành trình trở thành các ngôi sao của đội tuyển quốc gia với Công Phượng và đồng đội, HLV Dương Minh Ninh là một trong những người góp công lớn nhất. Thậm chí, khi đội bóng đang mấp mé ở ngưỡng cửa xuống hạng, ông cũng đã ngồi vào chiếc ghế nóng trên sân Pleiku giúp HAGL trụ hạng thành công năm 2017. Tuy nhiên, ở mùa giải sau đó, đội bóng thi đấu không mấy thành công và ông đã xin rút để nhường ghế cho HLV người Hàn Lee Tae-hoon.

Việc gắn bó với các ngôi sao lứa Công Phượng từ những ngày còn chập chững, ông được HLV Park Hang-seo chọn làm trợ lý cho đội tuyển quốc gia. Những chiến tích kỳ diệu ở Giải U23 châu Á 2018 hay các chức vô địch AFF Cup, SEA Games cũng đều có bàn tay của chiến lược gia họ Dương.

Ông là một người lành tính, hiền hậu và luôn quan tâm sẻ chia với người khác từ những điều nhỏ nhất. Khi Kiatisak quay trở lại làm HLV của HAGL, ông Dương Minh Ninh đã tặng cho Zico Thái một cây xương rồng với thông điệp đầy ý nghĩa. Huấn luyện viên Kiatisak kể lại: “Hồi tôi trở lại đây làm việc, HLV Dương Minh Ninh mang cho tôi một cây xương rồng. Anh ấy biết vợ tôi thích trồng xương rồng ở quê nhà. Anh ấy muốn tôi chăm cây và có cảm giác như ở nhà. Mỗi dịp tôi về Thái Lan, anh ấy sẽ thay tôi chăm sóc. Mỗi buổi sáng, anh ấy dẫn tôi đến quán cà phê nào đó có góc nhìn đẹp, có hoa, có sen và ngồi nói chuyện bóng đá”.

...Một người tinh tế, tình cảm như thế, nặng lòng với bóng đá Gia Lai như thế vừa rời xa chúng ta. Nhưng với người hâm mộ, cái tên Dương Minh Ninh sẽ còn mãi cùng với chặng đường lịch sử của bóng đá Gia Lai.