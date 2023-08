Người dân vây bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Đồng Nai Ngày 12.8, lực lượng công an đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra xác minh đối tượng cướp tiệm vàng ở TP Biên Hoà do người dân tại Khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa khống chế, bắt giữ và giao nộp cho công an.

Từ 15-8, bán xe không nộp lại biển số, bị phạt đến 8 triệu đồng đối với ô tô (GLO)- Theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 15-8, biển xe định danh sẽ đi theo chủ xe chứ không đi theo xe, do đó khi bán xe chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.



Hải Dương: Anh rể giết em vợ, đâm trọng thương cháu trai Chiều 11-8, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin ban đầu về vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương làm 2 người trong một gia đình thương vong.

Gia Lai tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe cho 200 cán bộ, chiến sĩ Công an (GLO)- Sáng 11-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn thông tư của Bộ Công an quy định về nghiệp vụ đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển: Coi chừng “tiền mất, tội mang” (GLO)- Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai còn tập trung xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ia Piơr: Giao nộp 23 khẩu súng và linh kiện súng tự chế (GLO)- Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) vừa tổ chức điểm lễ phát động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí khác.

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam Ông Bùi Văn Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam, và một nhân viên vừa bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố về tội danh Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Chủ gara lừa bán 9 xe ô tô của khách Để có tiền trả nợ, chủ gara ô tô Auto 99 ở TP.Tam Điệp (Ninh Bình) đã đem 9 chiếc xe ô tô của khách đi bán.

Cháu dựng chuyện bị cướp 9,3 triệu đồng để không trả nợ cho bà nội (GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,250 triệu đồng đối với N.A.T. (SN 2006, trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Pleiku: Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Nguyễn Văn Hảo (GLO)- Ngày 10-8, Ban thực hiện cưỡng chế do Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng làm Trưởng ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông, bà Nguyễn Văn Hảo-Nguyễn Thị Chung tại số 156 đường Ngô Gia Khảm (tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku).



Cô gái xinh đẹp đi dự đám cưới thành đạo chích (GLO)- Nhân lúc phòng cưới của bạn thân không có người, Phạm Thị Mỹ Duyên (quê ở Thanh Hóa) mở khóa tủ, lấy trộm 8 chỉ vàng.



Lực lượng An ninh điều tra: Chủ động phát hiện, phòng ngừa từ xa, từ sớm (GLO)- Với phương châm “An ninh chủ động phát hiện, phòng ngừa từ xa, từ sớm”, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã lập nhiều chiến công trong công tác phòng-chống các loại tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên.

Mâu thuẫn phân chia tài sản, nữ giảng viên đổ xăng đốt chết chồng Trong lúc cãi vã về việc phân chia tài sản khi ly hôn, Vân đổ xăng trong phòng ngủ của chồng, châm lửa đốt khiến ông Tuấn chết cháy tại chỗ.

Công an thị xã An Khê phát hiện 300 viên ma túy trong hộp ngũ cốc (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Việt (SN 2002) và Đỗ Thị Kiều My (SN 2004, cùng trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Lãnh án vì mâu thuẫn từ việc không hái cà phê (GLO)- Ngày 9-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rah Lan Bot (SN 1997, trú tại làng Plei Phung, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) 10 năm tù về tội "Giết người". Tổng hợp 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” trước đó nên bị cáo phải thụ án là 12 năm tù.



Bố bị truy tố vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển gây tai nạn chết người (GLO)- Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Lê Văn Thơm (SN1966, trú xã An Phú, TP. Pleiku) vì giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115,7 tỉ đồng Ngày 8.8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

