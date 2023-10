Đức Cơ: Thu ngân sách 9 tháng mới đạt 43% kế hoạch

Trong 9 tháng qua, toàn huyện gieo trồng được 37.870 ha cây trồng các loại, đạt 105% kế hoạch. Đến nay, huyện có 3 xã: Ia Dom, Ia Krêl, Ia Nan và 20 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 làng đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thu ngân sách trên địa bàn được 34,9 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch. Huyện cấp mới 198 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có 24 trường hợp tạm ngưng đăng ký kinh doanh. Công tác chăm lo đời sống người dân, nhất là các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Theo đó, trong 3 tháng cuối năm 2023, UBND huyện tập trung lãnh đạo các ngành, địa phương triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp thu ngân sách; đôn đốc, kiểm tra việc thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác quy hoạch, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ.