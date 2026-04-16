Đội Vân Phong - Khánh Hòa “thống trị” các giải thưởng chặng phong trào Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Chặng đua dành cho các vận động viên (VĐV) phong trào trong khuôn khổ Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 thu hút 75 tay đua đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh như Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh…
Cuộc đua diễn ra ở phường Quy Nhơn theo lộ trình: xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Thái Học - quay đầu chữ U trở lại đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ; với cự ly 10 vòng, mỗi vòng 2,5 km (tổng 35 km).
Kết quả, VĐV Hồ Xuân Duy (Vân Phong - Khánh Hòa) giành hạng nhất; Lê Văn Động (Vân Phong - Khánh Hòa) xếp hạng nhì; Đỗ Tuấn Anh (Vân Phong - Khánh Hoà) nhận hạng ba. Với thành tích ấn tượng này, đội Vân Phong - Khánh Hòa đoạt giải nhất đồng đội.
Dịp này, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng các đối tác, khách hàng đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, đồng thời trao 20 triệu đồng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của Trường Tiểu học Trần Phú.
Ngay sau khi chặng đua phong trào khép lại, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng chặng 12.
Kết quả, tay đua Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) xuất sắc cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng. Xếp sau lần lượt là Zachary Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) và Popov Anton (Thanh Hóa). Hai vị trí tiếp theo thuộc về Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) và Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).
Ở các danh hiệu cá nhân, Yarash Uladzislau (TP. Hồ Chí Minh) đoạt áo vàng; Pierantozzi (Võ Đắc Đồng Nai) giành áo đỏ; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục giữ áo cam; Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) bảo vệ thành công áo xanh; trong khi Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc.
Nội dung đồng đội, đội Đồng Tháp 1 giành vị trí nhất chặng, lần lượt xếp sau là Kenda Đồng Nai và Tập đoàn Lộc Trời - An Giang.
Tại các điểm Sprint dọc đường, Phạm Quốc Thiện (Tập đoàn Lộc Trời) thắng Sprint 1; Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1) về nhất Sprint 2; còn Đặng Thành Dược (Hà Nội) là người cán đích đầu tiên ở Sprint 3.