Đội Vân Phong - Khánh Hòa “thống trị” các giải thưởng chặng phong trào Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sáng 16-4, không khí tại phường Quy Nhơn sôi động và đầy hứng khởi với chặng đua phong trào trong khuôn khổ Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026.

Chặng đua dành cho các vận động viên (VĐV) phong trào trong khuôn khổ Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 thu hút 75 tay đua đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh như Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh…

Các VĐV trước vạch xuất phát. Ảnh: H.V

Cuộc đua diễn ra ở phường Quy Nhơn theo lộ trình: xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Thái Học - quay đầu chữ U trở lại đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ; với cự ly 10 vòng, mỗi vòng 2,5 km (tổng 35 km).

Chặng đua phong trào nhằm tạo sân chơi giao lưu cho các tay đua phong trào; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào xe đạp phát triển. Ảnh: H.V
Trên cung đường ven biển đầy thử thách, các tay đua liên tục tăng tốc, bám đuổi nhau. Ảnh: H.V
Các tay đua chủ động tách nhóm, rượt đuổi quyết liệt. Ảnh: H.V
Các tay đua dồn toàn lực cho chặng nước rút. Ảnh: H.V

Kết quả, VĐV Hồ Xuân Duy (Vân Phong - Khánh Hòa) giành hạng nhất; Lê Văn Động (Vân Phong - Khánh Hòa) xếp hạng nhì; Đỗ Tuấn Anh (Vân Phong - Khánh Hoà) nhận hạng ba. Với thành tích ấn tượng này, đội Vân Phong - Khánh Hòa đoạt giải nhất đồng đội.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho đại diện tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V
Ban tổ chức trao giải thưởng cho 10 VĐV đoạt thành tích xuất sắc nhất chặng đua phong trào. Ảnh: H.V
Đội Vân Phong - Khánh Hòa xuất sắc giành hạng nhất nội dung đồng đội. Ảnh: H.V

Dịp này, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng các đối tác, khách hàng đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, đồng thời trao 20 triệu đồng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của Trường Tiểu học Trần Phú.

Ngay sau khi chặng đua phong trào khép lại, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng chặng 12.

Kết quả, tay đua Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) xuất sắc cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng. Xếp sau lần lượt là Zachary Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) và Popov Anton (Thanh Hóa). Hai vị trí tiếp theo thuộc về Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) và Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).

Ban tổ chức trao thưởng cho các tay đua đạt thành tích tốt nhất chặng. Ảnh: H.V

Ở các danh hiệu cá nhân, Yarash Uladzislau (TP. Hồ Chí Minh) đoạt áo vàng; Pierantozzi (Võ Đắc Đồng Nai) giành áo đỏ; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục giữ áo cam; Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) bảo vệ thành công áo xanh; trong khi Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Nội dung đồng đội, đội Đồng Tháp 1 giành vị trí nhất chặng, lần lượt xếp sau là Kenda Đồng Nai và Tập đoàn Lộc Trời - An Giang.

Tại các điểm Sprint dọc đường, Phạm Quốc Thiện (Tập đoàn Lộc Trời) thắng Sprint 1; Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1) về nhất Sprint 2; còn Đặng Thành Dược (Hà Nội) là người cán đích đầu tiên ở Sprint 3.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

