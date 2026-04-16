Đội Vân Phong - Khánh Hòa “thống trị” các giải thưởng chặng phong trào Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 16-4, không khí tại phường Quy Nhơn sôi động và đầy hứng khởi với chặng đua phong trào trong khuôn khổ Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026.

Chặng đua dành cho các vận động viên (VĐV) phong trào trong khuôn khổ Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 thu hút 75 tay đua đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh như Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh…

Cuộc đua diễn ra ở phường Quy Nhơn theo lộ trình: xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Thái Học - quay đầu chữ U trở lại đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ; với cự ly 10 vòng, mỗi vòng 2,5 km (tổng 35 km).

Chặng đua phong trào nhằm tạo sân chơi giao lưu cho các tay đua phong trào; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào xe đạp phát triển.

Trên cung đường ven biển đầy thử thách, các tay đua liên tục tăng tốc, bám đuổi nhau. Ảnh: H.V

Các tay đua chủ động tách nhóm, rượt đuổi quyết liệt. Ảnh: H.V

Các tay đua dồn toàn lực cho chặng nước rút. Ảnh: H.V

Kết quả, VĐV Hồ Xuân Duy (Vân Phong - Khánh Hòa) giành hạng nhất; Lê Văn Động (Vân Phong - Khánh Hòa) xếp hạng nhì; Đỗ Tuấn Anh (Vân Phong - Khánh Hoà) nhận hạng ba. Với thành tích ấn tượng này, đội Vân Phong - Khánh Hòa đoạt giải nhất đồng đội.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho 10 VĐV đoạt thành tích xuất sắc nhất chặng đua phong trào. Ảnh: H.V

Đội Vân Phong - Khánh Hòa xuất sắc giành hạng nhất nội dung đồng đội. Ảnh: H.V

Dịp này, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng các đối tác, khách hàng đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, đồng thời trao 20 triệu đồng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của Trường Tiểu học Trần Phú.