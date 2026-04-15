Các tay đua về đến Quy Nhơn, hoàn thành chặng 12 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Trưa 15-4, các tay đua tham gia Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2026 đã hoàn thành chặng 12 với lộ trình dài 178 km từ phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) về đến phường Quy Nhơn (Gia Lai).

Chặng 12 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh xuất phát từ Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) và kết thúc tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), với cự ly thi đấu 178 km.

Thử thách lớn nhất của chặng đua là gió biển thổi vào đất liền, đặc biệt là những đợt gió ngang và nắng nóng gay gắt, gây nhiều khó khăn cho các tay đua.

Ngoại binh Christoff Janssen (Đồng Tháp) bứt tốc ấn tượng, một mình cán đích đầu tiên, tạo cách biệt lớn với nhóm bám đuổi phía sau.

Sáng 16-4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các tay đua đoạt thành tích cao ở chặng 12.

Sau đó, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục diễn ra chặng 13, thi đấu vòng quanh phường Quy Nhơn.

Chặng đua có cự ly 50 km (2,5 km/vòng x 20 vòng), với lộ trình xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Thái Học - quay đầu chữ U trở lại đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ - trở lại đường Nguyễn Tất Thành.