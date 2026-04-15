Các tay đua về đến Quy Nhơn, hoàn thành chặng 12 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Chặng 12 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh xuất phát từ Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) và kết thúc tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), với cự ly thi đấu 178 km.
Thử thách lớn nhất của chặng đua là gió biển thổi vào đất liền, đặc biệt là những đợt gió ngang và nắng nóng gay gắt, gây nhiều khó khăn cho các tay đua.
Sáng 16-4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các tay đua đoạt thành tích cao ở chặng 12.
Sau đó, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục diễn ra chặng 13, thi đấu vòng quanh phường Quy Nhơn.
Chặng đua có cự ly 50 km (2,5 km/vòng x 20 vòng), với lộ trình xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Thái Học - quay đầu chữ U trở lại đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ - trở lại đường Nguyễn Tất Thành.
Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 với chủ đề “Non sông liền một dải HTV Tôn Đông Á” khởi tranh tại tỉnh Phú Thọ vào ngày 3-4; sau đó đi qua các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và kết thúc tại phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Cuộc đua có 25 chặng thi đấu với tổng cự ly 2.757 km; thu hút 112 tay đua tranh tài đến từ 16 câu lạc bộ xe đạp hàng đầu cả nước, trong đó có 13 tay đua quốc tế.
Toàn bộ 25 chặng đua của giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV9, HTV7, HTV Thể thao và các nền tảng số của Đài Phát thanh - Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), phục vụ người hâm mộ theo dõi xuyên suốt hành trình thi đấu.