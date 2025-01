Đoàn công tác lực lượng vũ trang Vương quốc Campuchia chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đoàn công tác gồm lực lượng Hiến binh, Công an tỉnh Ratanakiri, Công an tỉnh Stung Treng, Trạm liên hợp, Hải quan cửa khẩu và Đồn Công an cửa khẩu Oyadav (Vương quốc Campuchia) đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai .

Tiếp đoàn có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku và Công an các huyện Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm (thứ 4 từ trái sang)-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng quà cho đoàn công tác của Vương quốc Campuchia. Ảnh: L.A

Trước sự tiếp đón trọng thị, nồng ấm của Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Chao Niêng-Phó Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri và Thiếu tướng Chăn Sô Pha-Phó Giám đốc Công an tỉnh Stung Treng đại diện đoàn công tác cảm ơn tình cảm, tình bằng hữu quý mến của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới, chúc mối quan hệ các tỉnh biên giới, lực lượng vũ trang 2 nước ngày càng thắt chặt, củng cố, hợp tác và cùng nhau phát triển.

Đặc biệt, đoàn mong muốn lực lượng vũ trang 2 nước nâng cao công tác phối hợp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phòng-chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên tuyến biên giới.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón mừng xuân mới, Thiếu tướng Rah Lan Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm của đoàn vì đã đến thăm, chúc Tết đơn vị.

Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng vũ trang 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) với tỉnh Gia Lai trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh, phòng-chống tội phạm thời gian qua, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, vượt biên trái phép...; góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh nói riêng và 2 quốc gia nói chung.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả lĩnh vực của Công an tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và các lực lượng vũ trang Campuchia.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh mong rằng lực lượng Công an, Quân đội 2 nước tiếp tục duy trì hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng-chống tội phạm theo biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, trên tinh thần tôn trọng, tuân thủ pháp luật của mỗi quốc gia; củng cố, xây dựng, vun đắp đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, theo phương châm “16 chữ vàng” trong thúc đẩy quan hệ ngoại giao 2 nước, đó là: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.