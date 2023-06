Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20

Trong khuôn khổ Đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La lần thứ 20, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Singapore và Canada.

Sáng 3/6, Đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La lần thứ 20 (SLD20) tại Singapore do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức đã chính thức khai mạc với sự tham dự của trên 550 đại biểu là lãnh đạo quốc phòng, an ninh và giới chuyên gia học giả đến từ 41 quốc gia.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

SLD-20 có 7 phiên toàn thể, nơi lãnh đạo an ninh quốc phòng các nước và giới chuyên gia sẽ có các bài phát biểu và thảo luận về vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định và cân bằng, giải quyết những căng thẳng khu vực, chương trình nghị sự an ninh mới của Trung Quốc...

SLD20 cũng sẽ có 6 phiên đặc biệt đồng thời thảo luận vấn đề an ninh trong cạnh tranh không gian mạng và công nghệ, những thách thức trong phát triển năng lực quân sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nguy cơ và thách thức hạt nhân đối với an ninh khu vực, việc cân bằng các cơ chế tiểu đa phương tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với vai trò trung tâm của ASEAN, những xu hướng hợp tác quốc phòng tại khu vực Ấn Độ Dương.

Diễn ra trong 3 ngày từ 2-4/6, Đối thoại an ninh quốc phòng năm nay bị phủ bóng bởi những lo ngại về cạnh tranh, đối đầu Mỹ-Trung và xung đột tại Ukraine, tiềm ẩn tạo ra những thách thức lớn đối với môi trường an ninh khu vực.

Phát biểu dẫn đề tối 2/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi các cường quốc cần tránh “đóng băng ngoại giao” và các nước cần phải làm tất cả có thể để thiết lập “những hàng rào bảo vệ” ngăn chặn quan hệ Mỹ-Trung trở nên tồi tệ hơn.

Trong khuôn khổ SLD20, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Trưởng đoàn một số nước tham dự đối thoại.

Tại cuộc gặp với Thượng tướng Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và mời Bộ trưởng Lý Thượng Phúc thăm chính thức Việt Nam.

Hai Trưởng đoàn khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua được lãnh đạo các cấp quan tâm thúc đẩy, ngày càng đi vào thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, láng giềng hữu nghị giữa hai nước; hai bên sẵn sàng phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng trong năm 2023 vào thời gian phù hợp.

Thượng tướng Lý Thượng Phúc nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước tiếp tục thực hiện theo nhận thức chung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên chủ động phối hợp triển khai quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực gồm trao đổi đoàn, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển, sớm tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8, Đối thoại chiến lược quốc phòng và các hoạt động hợp tác khác.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles, hai bên nhất trí rằng hợp tác song phương thời gian qua có những bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, an ninh biển..., nhất là hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó phải kể đến chuyến thăm của Toàn quyền Australia David Hurley tới Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tháng 4/2023.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã chia sẻ lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2022.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực đã được hai bên ký kết; trước mắt thúc đẩy ký kết Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình và Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ cảm ơn Australia đã hỗ trợ vận chuyển cho các Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ của Liên hợp quốc; Bộ trưởng Richard Marles khẳng định, cuối tháng 6, Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến 2.5 sang Nam Sudan.

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Masami Oka, hai bên đánh giá cao việc triển khai kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng vào tháng 3/2023; vui mừng chứng kiến quan hệ quốc phòng không ngừng phát triển, trong đó có hợp tác chuyển giao trang bị, công nghệ quốc phòng và gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất tiếp tục nỗ lực, phối hợp thành công các hoạt động trong khuôn khổ chu kỳ Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục hợp tác hiệu quả, hỗ trợ Cục Gìn giữ Hoà bình Việt Nam về huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm thực địa và trang bị.

Tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước đi vào thực chất, hiệu quả hơn như: duy trì các cơ chế tham vấn-đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cứu hộ cứu nạn và thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác; tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc phòng an ninh quốc tế và khu vực.

Tại buổi tiếp ông Peter Hammerschmidt, Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Canada, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận các đề xuất được lãnh đạo Bộ Quốc phòng Canada uỷ quyền cho Trợ lý Thứ trưởng Peter Hammerschmidt trình bày tại buổi tiếp, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn quốc phòng các cấp để trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hiệu quả Tham vấn quốc phòng song phương tiến tới Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng hai nước trong năm 2023 và ký kết các văn bản, kế hoạch hợp tác quan trọng, triển khai hợp tác về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như đào tạo, quân y.