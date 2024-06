Điểm tựa của người yếu thế huyện Phú Thiện

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hiệu quả mô hình “Con nuôi Công an xã”. Từ mô hình này, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng Công an giúp đỡ trong học tập và cuộc sống, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.