Cuối năm 2019, bố mẹ của em Đinh Thiệp (SN 2012, làng Brưl, xã Chơ Long) qua đời do bệnh ung thư thận và tai nạn lao động. Thiệp và em gái Đinh Thị Quỳnh Như (SN 2018) được chú ruột Đinh Hnhứi nhận nuôi. Vợ chồng Hnhứi nuôi mẹ già và 2 con nhỏ, kinh tế khó khăn. Sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của Thiệp, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro đã kết nối với Câu lạc bộ (CLB) Tấm Lòng Vàng An Khê (thị xã An Khê) để giúp đỡ Thiệp.

Anh Hnhứi cho hay: Bố mẹ Thiệp mất khi Thiệp đang học lớp 1. Năm nay Thiệp học lớp 6, còn em gái học Mẫu giáo. Hàng tháng, CLB Tấm Lòng Vàng An Khê hỗ trợ 300 ngàn đồng tiền mặt và 100 ngàn đồng tiền nhu yếu phẩm đã giúp Thiệp tiếp tục được đến trường, gia đình vơi bớt khó khăn. Tôi và các cháu cảm ơn Hội Chữ thập đỏ huyện, CLB Tấm Lòng Vàng An Khê.

Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm CLB Tấm Lòng Vàng An Khê cho biết: Ngoài hỗ trợ hàng tháng, cuối năm 2019, CLB đã đưa thông tin gia cảnh của Thiệp lên Facebook của CLB, các nhà hảo tâm đã ủng hộ Thiệp 45 triệu đồng. Chúng tôi và anh Hnhứi thống nhất mang số tiền trên gửi tiết kiệm kỳ hạn 5 năm. Cuối năm 2024, rút tiền tiết kiệm, anh Hnhứi và cháu Thiệp sẽ có khoản tiền để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi; giúp cuộc sống của gia đình và việc học của anh em Thiệp bớt gian nan hơn.

Nhằm chia sẻ khó khăn với bệnh nhân, năm 2021, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kết nối với một số Mạnh Thường Quân lập nhóm bếp chay từ thiện tại Trung tâm Y tế huyện. Vào mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, nhóm bếp chay từ thiện nấu 80-110 suất cơm chay phát cho bệnh nhân và người nhà. Gần 3 năm nay, Hội kết nối với Trung tâm Y tế huyện, nhóm bếp chay từ thiện mở “Tủ quần áo 0 đồng” tạo điều kiện cho hàng trăm lượt bệnh nhân và người nhà có quần áo thay trong thời gian điều trị bệnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Dương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kông Chro: “Hội Chữ thập đỏ huyện đã thực hiện tốt vai trò làm cầu nối những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đến những mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.

Thực hiện phong trào, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trong quý I năm 2024, Hội phối hợp với các đơn vị tài trợ thăm, tặng quà 110 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 67,860 triệu đồng; phối hợp với đơn vị tài trợ và UBND các xã Kông Yang, Ya Ma, Chơ Long, Yang Trung, Đăk Pơ Pho, Đăk Tơ Pang, Đăk Kơ Ning và thị trấn Kông Chro tặng quà, gạo cho 1.680 lượt học sinh, hộ người dân tộc thiểu số nghèo; tiếp nhận 131 thùng quần áo, đồ dùng do các đơn vị tài trợ gửi tặng và phân bổ cho UBND các xã, thị trấn để cấp phát cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Huyện hội cùng các cơ sở Hội đã vận động và tổ chức thăm, tặng 4.048 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, nạn nhân chất độc da cam, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Cũng từ đầu năm 2024 đến nay, Hội phối hợp với nhóm thiện nguyện Minh Triết (tỉnh Bình Định) phát bánh canh chay cho 870 lượt bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và người nghèo ở xã An Trung với tổng giá trị gần 10 triệu đồng; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 9 triệu đồng để nấu ăn trưa cho 182 học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi (xã Đăk Tơ Pang); tiếp nhận, trao tặng 6 thùng sữa và 607 lon sữa do Quỹ Phát triển Tài năng Việt tài trợ cho học sinh Trường Mầm non An Trung (xã An Trung), trị giá hơn 7,7 triệu đồng…

Hàng năm, Hội chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện. Năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tuyên truyền, vận động 975 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và đã tiếp nhận được 732 đơn vị máu an toàn; vượt 232 đơn vị máu an toàn so với chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao.

Theo bà Phan Trần Hiền-Phó Chủ Hội chữ thập đỏ huyện Kông Chro, Hội hiện có 57 chi hội với 5.404 hội viên, tình nguyện viên. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội đã vận động, kết nối các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân hỗ trợ hơn 1,78 tỷ đồng để trợ giúp 6.893 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh các trường trên địa bàn.

“Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền các phong trào, cuộc vận động của Hội như “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào hiến máu tình nguyện; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện; đồng thời làm tốt công tác vận động các nguồn lực nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc về tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng và bám sát nhu cầu thực tiễn đời sống của người dân để có sự trợ giúp phù hợp, hiệu quả”-bà Hiền thông tin.