Đi bắt dế, phát hiện bộ xương người trong rừng keo

Ngày 11.12, lãnh đạo UBND P.Thanh Hà (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một bộ xương người trong khu vực rừng keo lá tràm khi đi đào dế.

Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10.12, một số người dân đi đào dế ở khu vực rừng keo trên địa bàn P.Thanh Hà thì phát hiện bộ xương người. Ngay sau đó, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hội An phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm bộ xương.

Qua khám nghiệm, thi thể được xác định là ông N.T (60 tuổi, ở P.Thanh Hà). Bước đầu, lực lượng chức năng xác định ông N.T tự thiêu.