Đặt bẫy bắt 10 con khỉ đuôi dài ở Phú Quốc, đưa về Tây Ninh để nấu cao bán

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về 'tội mang thai hộ vì mục đích thương mại,' 'tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.'

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Bùi Thị Đức (SN 1979, trú tại tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.