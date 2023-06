Dàn cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 21A, đoạn qua huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, một cán bộ CSGT Công an tỉnh Hà Nam bất ngờ gặp nạn, hi sinh.

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an quận Dương Kinh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể trong bao tải được phát hiện trước cửa nhà dân.

Ngày 10-6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can (có 1 bị can được tại ngoại) để điều tra hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức.