Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức từ tháng 1-4/2026

(GLO)- Chiều 24-9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 điểm cầu truyền hình trong toàn tỉnh nhằm triển khai một số công việc trọng tâm thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội Hội CTĐ xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 từ tháng 1 đến tháng 4-2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Hội CTĐ cấp tỉnh và toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026); triển khai thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 và “Tháng Nhân đạo” năm 2026.

Đồng thời, thống nhất thực hiện công tác cứu trợ thường xuyên, trợ giúp nhân đạo thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua của hội; công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khám-chữa bệnh nhân đạo; công tác hiến máu tình nguyện; công tác thanh-thiếu niên CTĐ, nhân đạo từ thiện trong trường học (năm học 2025-2026) và một số nội dung quan trọng khác.