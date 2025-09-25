Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức từ tháng 1-4/2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 điểm cầu truyền hình trong toàn tỉnh nhằm triển khai một số công việc trọng tâm thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội Hội CTĐ xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 từ tháng 1 đến tháng 4-2026.

hoi-chu-thap-do.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Hội CTĐ cấp tỉnh và toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026); triển khai thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 và “Tháng Nhân đạo” năm 2026.

Đồng thời, thống nhất thực hiện công tác cứu trợ thường xuyên, trợ giúp nhân đạo thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua của hội; công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khám-chữa bệnh nhân đạo; công tác hiến máu tình nguyện; công tác thanh-thiếu niên CTĐ, nhân đạo từ thiện trong trường học (năm học 2025-2026) và một số nội dung quan trọng khác.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

Tin tức

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

Chính trị

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

null