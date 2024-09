Chiều 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tình hình mưa, lũ tại Lào Cai và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành liên quan về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Thành Long đã chia sẻ những thiệt hại và khó khăn của người dân Lào Cai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó để giảm nhẹ thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Lào Cai cần chủ động phát huy lực lượng tại chỗ để tập trung khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 3.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần bảo đảm tuyệt đối tính mạng của người dân cũng như tính mạng và sự an toàn của lực lượng cứu nạn; đồng thời yêu cầu tỉnh Lào Cai huy động lực lượng khắc phục sớm tình trạng các nơi bị chia cắt và cô lập, trước hết mở đường vào, đảm bảo an toàn, cấm và hạn chế dân đến những nơi nguy hiểm; cố gắng tiếp tế lương thực, thuốc men; không để người dân thiếu, đói.

Lào Cai cần sẵn sàng lực lượng để dự báo, dự kiến những tình huống xấu hơn, trước hết sử dụng các lực lượng tại chỗ, sẵn sàng cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, phương tiện đường thủy sẵn sàng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai sớm thống kê, có đề xuất cụ thể, trong những trường hợp cần thiết cần chủ động đề xuất với Trung ương hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi tại Lào Cai đã có mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều giờ, gây lũ trên các sông, suối, sạt lở đất, đá làm thiệt hại về người và tài sản, hoa màu của người dân.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, Lào Cai có 16 người chết, 12 người mất tích, 15 người bị thương; hơn 1.200 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi; 42% dân số toàn tỉnh mất điện, trong đó các huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn.

Ngoài ra, tại Lào Cai, mưa lũ làm 11 trạm cấp nước bị ảnh hưởng, 52/938 tuyến cáp đứt, bị ảnh hưởng đang khắc phục; 165/1221 trạm BTS bị ảnh hưởng mất liên lạc; 72 tuyến tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn bị ngập lụt, trong đó có nhiều tuyến đường bị sạt lở đất làm ách tắc giao thông hoàn toàn, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và cứu nạn, cứu hộ.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 892ha lúa, hơn 475ha ngô và hoa màu; hơn 28ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng và cuốn trôi 15 con trâu.

Theo Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)