Sáng 6-9, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết Công an xã Điền Hương đã kịp thời huy động lực lượng cứu hộ thành công 9 phương tiện (loại thuyền nhỏ) của ngư dân bị trôi dạt ra biển.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 3 mạnh lên thành siêu bão, tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền biển động dữ dội, sóng lớn do triều cường hoạt động mạnh đã cuốn trôi 9 phương tiện đi biển của ngư dân thôn Trung Đồng, xã Điền Hương đang neo đậu tránh bão trên bãi cát ven bờ ra ngoài biển.

Công an xã Điền Hương nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng quân sự, biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành triển khai cứu hộ.

Mặc dù, biển động, sóng lớn, trời tối nhưng những cán bộ chiến sĩ Công an xã Điền Hương không quản ngại nguy hiểm phối hợp cùng với các lực lượng khác nhanh chóng đưa được 9 thuyền đi biển của ngư dân vào bờ an toàn. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào khu an toàn tránh bão, yêu cầu các chủ tàu tắt các thiết bị điện để phòng chống cháy nổ, néo dây định vị chắc chắn, chủ động phòng tránh các tình huống xấu xảy ra.

Theo VĂN THẮNG (SGGPO)