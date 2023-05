Cựu công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 217 tỉ đồng

(GLO)- Từ ngày 15-5 đến ngày 21-5, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7 do Liên hiệp quốc phát động.

Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Doãn Văn Hưởng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.