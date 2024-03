Cục Thú y tập huấn về giám sát bệnh dại tại tỉnh Gia Lai

Tin liên quan Gia Lai 11/12 ca tử vong do bệnh dại đều không tiêm vắc xin khi bị chó, mèo cắn

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án giám sát cúm gia cầm và các bệnh chung ở góc độ tương tác giữa người và động vật khác tại Việt Nam giai đoạn 2022-2027 do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tài trợ. Ông Nguyễn Văn Long-Cục trưởng Cục Thú y dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn. Tham gia tập huấn có gần 70 học viên là cán bộ chuyên trách về công tác phòng-chống bệnh dại tỉnh Gia Lai và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Theo Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn quốc ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tại Gia Lai ghi nhận 2 ca tử vong từ đầu năm 2024 đến nay. Gia Lai cũng là điểm nóng và đứng đầu cả nước về số ca tử vong do bệnh dại trong năm 2023 với 14 trường hợp tử vong. Tuy nhiên công tác phòng-chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa đạt hiệu quả như mong muốn, tỷ lệ tiêm vắc xin dại cho chó, mèo năm 2023 đạt thấp, chỉ chiếm 6% so với tổng đàn; ý thức phòng-chống bệnh dại tại cộng đồng vẫn chưa cao; công tác quản lý vật nuôi còn lỏng lẻo… là những nguyên nhân khiến bệnh dại gia tăng. Vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn này tại tỉnh Gia Lai là vô cùng ý nghĩa, thiết thực.

Tại lớp tập huấn, các học viên được thông tin về tình hình bệnh dại trên động vật và công tác phòng-chống; tình hình bệnh dại động vật trên địa bàn các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên; tình hình dịch bệnh dại, các hoạt động phòng-chống tại tỉnh Gia Lai; các kết quả đạt được, khó khăn thách thức…

Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian giới thiệu về giám sát dựa vào sự kiện (EBS); tổng quan về việc triển khai giám sát IBCM tại Việt Nam; chẩn đoán, xét nghiệm bệnh dại trên động vật; hướng dẫn lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản bệnh phẩm bệnh dại trên động vật; an toàn sinh học khi lấy mẫu, vận chuyển bệnh phẩm nghi dại.

Ngoài ra, Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng V cũng hướng dẫn cài đặt REACT; giới thiệu về IBCM và phần mềm REACT; quy trình giám sát và báo cáo theo mô hình IBCM và biểu mẫu thu thập thông tin, báo cáo trong mô hình IBCM…

Lớp tập huấn góp phần giúp học viên cập nhật thông tin, nâng cao năng lực chuyên môn, từ đó triển khai hiệu quả các hoạt động phòng-chống bệnh dại thời gian tới.