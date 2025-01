Công an TP. Pleiku tổng kết công tác công an năm 2024

(GLO)- Sáng 8-1, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Tham dự hội nghị có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: B.B

Năm 2024, Công an TP. Pleiku đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; xử lý 256 vụ phạm pháp hình sự với tỷ lệ phá trọng án đạt 100%. Ở lĩnh vực kinh tế và môi trường, đơn vị đã phát hiện 132 vụ vi phạm, khởi tố 9 vụ với 12 bị can; xử phạt hành chính 5 vụ và chuyển cơ quan chức năng xử lý 47 vụ với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, phát hiện 103 vụ với 129 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thành phố cũng tập trung xử lý các chuyên đề như vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe và vi phạm tốc độ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân biểu dương những thành tích nổi bật của Công an TP. Pleiku trong năm 2024; đồng thời, đề nghị thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phát huy mọi nguồn lực; tăng cường tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Pleiku yêu cầu Công an thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đảng bộ Công an thành phố. Đặc biệt, chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho các đơn vị. Ảnh: B.B

Dịp này, Công an TP. Pleiku đã trao tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 12 đơn vị; danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 10 đơn vị; giấy khen công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” năm 2024 cho 15 đơn vị và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 62 cá nhân.