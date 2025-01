Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai xung kích tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Sáng 6-1, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai), Đoàn Thanh niên-Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu phối hợp với Đoàn Thanh niên-Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần, Hội Phụ nữ Khối Xây dựng lực lượng (Công an tỉnh), Công an huyện Ia Grai và Công an xã Ia O tổ chức chương trình “Tết nhân ái” với chủ đề “Áo ấm cho em”.

Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 2.470 chiếc áo ấm và tất cho học sinh 3 trường: Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học Bùi Thị Xuân, THCS Chu Văn An.

Các tổ chức Đoàn thuộc Công an tỉnh tặng quà cho học sinh xã Ia O, huyện Ia Grai (ảnh đơn vị cung cấp).

Bày tỏ niềm vui khi được nhận áo ấm, em Nguyễn Thị Thanh Trúc (lớp 4A, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) chia sẻ: “Em và các bạn rất vui khi được nhận quà từ các cô chú Công an. Em có thêm áo ấm để mặc trong mùa đông lạnh giá. Sự quan tâm và tình cảm của các cô chú là động lực để em cố gắng học tập tốt hơn trong thời gian đến”.

Không chỉ mang niềm vui đến cho học sinh, đoàn công tác còn tặng 1.000 cây cà phê giống và quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dịp này, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 1 phần quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về pháo nổ, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các em học sinh.

Thượng úy Triệu Trí Công-Bí thư Chi Đoàn Phòng Tham mưu-chia sẻ: Chương trình trao tặng quà Tết cho người dân vùng khó khăn được tổ chức thường niên. Những món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm chân thành của tuổi trẻ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm nhằm sẻ chia một phần khó khăn với bà con và học sinh vùng biên giới.

Trước đó, các tổ chức Đoàn cơ sở: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Cơ động, Khối Xây dựng lực lượng I, Khối Xây dựng lực lượng II (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Prông và nhóm thiện nguyện Hành trình sẻ chia, Câu lạc bộ Thiền Việt tổ chức chương trình “Áo ấm yêu thương” tại xã Ia Vê (huyện Chư Prông).

Chương trình đã trao tặng 7 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho những người có uy tín trên địa bàn xã; trao 330 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng; trao tặng áo ấm, mũ, bánh kẹo, sữa, truyện thiếu nhi, vở trắng… cho học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Ia Vê). Đón nhận những phần quà Tết nghĩa tình, bà con không giấu được niềm xúc động.

Cùng với tặng quà, các cán bộ, chiến sĩ đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ; kỹ năng thoát hiểm, quy trình xử lý khi có cháy nổ; cách sử dụng, tính năng, tác dụng của các dụng cụ, phương tiện chữa cháy. Đặc biệt, hoạt động “Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” do các đơn vị tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Công an xã Ia Vê đã tiếp nhận 15 vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ do người dân tự giác giao nộp và Ban tổ chức chương trình đã quy đổi thành 15 phần quà (mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng) tặng người dân.

Là người đến giao nộp vũ khí, anh Kpuih Rấp (làng Ó, xã Ia Vê) cho hay: “2 năm nay, mình thường sử dụng súng tự chế để bắn sóc, bắn chim. Sau khi nghe cán bộ tuyên truyền, nhận thức sự nguy hiểm của vũ khí tự chế, mình đem đến giao nộp cho Công an. Mình cam kết từ nay không sử dụng các loại vũ khí tự chế nữa”.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, đoàn công tác đến thăm, tặng 1 bản đồ Việt Nam và 1 phần quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Vê. Thiếu tá Đinh Thị Thu Hiền-Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-khẳng định: “Thông qua những hoạt động này, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an với người dân càng thêm thắm thiết, bền chặt.

Về với cơ sở, các cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm về cuộc sống của bà con để tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian tới”.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hướng dẫn người dân xã Ia Vê kỹ năng dập tắt đám cháy nhỏ. Ảnh: Minh Nhật

Năm 2024, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tình nguyện hướng về cộng đồng và tặng trên 4.500 suất quà các loại (gồm nhu yếu phẩm phục vụ Tết, áo ấm mùa đông, dụng cụ học tập, sách vở, học bổng…) cho người dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai hơn 120 chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương với trên 15.000 lượt người dân tham gia.

Đại úy Phạm Trần Bình-Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh-thông tin: Thời gian qua, tuổi trẻ lực lượng Công an tỉnh chủ động kết nối, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần chia sẻ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Các hoạt động hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân và đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động đã góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn kết giữa lực lượng Công an và Nhân dân, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì Nhân dân phục vụ”.