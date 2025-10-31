Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2022 đến tháng 5-2023, để có tiền trả cho những dây hụi cũ, Lê Thị Thủy (SN 1973, trú thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định-nay là xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) mở những dây hụi mới và nói dối với người chơi từng tháng đều có người hốt hụi, yêu cầu họ nhận tiền trút hụi.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Thủy đã huy động và chiếm đoạt của 95 người tố giác với tổng số tiền hơn 3,48 tỷ đồng.

6-jun-2024-074933-gmt10-aug-2022-033248-gmtthong-bao-1.jpg

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Lê Thị Thủy dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: số 144, đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Trần Đình Nhật, điện thoại: 09325.12568) để được giải quyết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

null