Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2022 đến tháng 5-2023, để có tiền trả cho những dây hụi cũ, Lê Thị Thủy (SN 1973, trú thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định-nay là xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) mở những dây hụi mới và nói dối với người chơi từng tháng đều có người hốt hụi, yêu cầu họ nhận tiền trút hụi.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Thủy đã huy động và chiếm đoạt của 95 người tố giác với tổng số tiền hơn 3,48 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Lê Thị Thủy dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: số 144, đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Trần Đình Nhật, điện thoại: 09325.12568) để được giải quyết.