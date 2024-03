Công an tỉnh Gia Lai tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật

(GLO)- Sáng 18-3, Công an tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật đợt 1 năm 2024 cho 169 học viên là lãnh đạo và cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách của Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự khai mạc lớp tập huấn. Lớp tập huấn diễn ra trong 10 ngày (đối với lãnh đạo Công an cấp phòng, huyện, thị xã, thành phố) và 12 ngày (đối với cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách).

Tại lớp tập huấn, học viên được quán triệt các văn bản của Bộ Công an quy định về Điều lệnh nội vụ và Điều lệnh đội ngũ; tình hình, kết quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật đã thực hiện trong Công an tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; thực hành các nghi lễ Công an nhân dân như: Lễ chào cờ Tổ quốc; phong, thăng cấp bậc hàm; trao tặng, đón nhận huân, huy chương và các hình thức khen thưởng khác; các nội dung chào, báo cáo trong các hội nghị, hội thi,…

Về quân sự-võ thuật, các học viên được huấn luyện cách sử dụng, bảo quản và quy tắc bắn súng ngắn, súng tiểu liên AK; kiểm tra, bắn đạn thật súng ngắn; tập luyện các bài võ tổng hợp Công an nhân dân và Mai hoa quyền 52 động tác.

Thông qua tập huấn, huấn luyện, giúp các học viên vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.