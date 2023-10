Tập huấn nghiệp vụ báo chí cho 53 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Ngày 12-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí, truyền hình cho 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tại 43 đơn vị, Công an địa phương. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.