Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định về công tác cán bộ

(GLO)- Chiều 27-2, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định về công tác cán bộ và tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 2.

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với 23 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng và Công an cấp huyện. Trong đó có 14 đồng chí cấp trưởng, 9 đồng chí cấp phó. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-3-2025.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (thứ 8 từ trái sang) và Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nghỉ công tác, nghỉ hưu. Ảnh: Lê Ánh

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các đồng chí nhận quyết định nghỉ công tác, nghỉ hưu trí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó.

Giám đốc Công an tỉnh cũng mong rằng, các đồng chí sau khi nghỉ hưu tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tham gia Hội Cựu Công an nhân dân, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an ở cơ sở, để Công an Gia Lai tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau khi công bố các quyết định, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tình kết quả công tác tháng 2 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước khi thực hiện chủ trương của Bộ Công an về chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương bám sát chương trình, kế hoạch, nội dung công tác mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; giải quyết tốt các thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật và các mặt công tác khác.

Xác định việc giải thể Công an cấp huyện là nhiệm vụ, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, vươn mình và phát triển thịnh vượng của dân tộc, Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai sẽ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân cũng như các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến”.